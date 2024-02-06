CHAUMET羽毛髮飾也是胸針　動感設計隨心搭

▲CHAUMET 描繪羽毛隨風飄動的Envol鑲鑽頭飾與耳環。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與大自然主題緊密相扣的法國珠寶品牌CHAUMET，於最新高級珠寶系列Un Air de Chaumet描繪了鳥類的靈巧姿態，4個主題作品無不讓人感受到輕盈飛翔的動感，且結合多種佩戴方式的巧妙設計，華美髮飾多數可轉換成胸針。具象之作包括靈感源自天堂鳥的Parade珠寶與燕子造型的Ballet珠寶，皆具靈活的穿搭方式，變化出專屬的個人風格。



▲CHAUMET靈感源自天堂鳥的Parade耳飾優雅且氣勢十足。



▲CHAUMET捕捉燕子靈動姿態的Ballet髮飾與耳環。

鳥兒的羽翼也啟發CHAUMET創作，Envol鑲鑽頭飾與耳環傳神演繹微風輕拂羽毛的動感，頭飾可轉化為胸針，而胸針又可以分為兩個圖案，充分體現穿戴的自由；而Un Air de Chaumet系列立刻讓人聯想到品牌經典冠冕之作，是以玫瑰金屬刻紋金羽毛與鑲鑽白金交替呈現的Plumes d’or冠冕，戴上變身為摩登公主。



▲模特兒佩戴CHAUMET羽毛造型Plumes d’or冠冕。

伯爵則為農曆新年創作10件龍年限定的珠寶與腕錶，除了威風凜凜的龍造型設計，亦有優雅又充滿活力的鳳凰作品，當中包括品牌標誌性的耳掛，以及兩款各限量8只的珠寶錶，運用馬眼形切割鑽石與圓形切割鑽石排出鳳凰的璀璨羽翼，不對稱設計凸顯其律動美感，錶款同時採用「宮廷式裝飾」（Decor Palace）金質錶帶，更顯貴氣。







▲伯爵甲辰龍年頂級珠寶系列18K玫瑰金鑽石鳳凰耳環。（圖／伯爵提供，以下同）

▲伯爵甲辰龍年頂級珠寶系列18K玫瑰金鑽石鳳凰珠寶腕錶。