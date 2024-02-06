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日本「愛心珍奶」爆紅櫻花妹搶打卡！心型瓶身＋粉嫩草莓奶茶收服少女心

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實習記者施至真／綜合報導

台灣手搖品牌「貢茶」在國內外都非常受歡迎，今年情人節日本貢茶（Gong cha）發揮創意，推出「愛心珍珠奶茶」，無論是超萌的心型瓶身，還是夢幻度爆表的嫩粉色草莓奶茶，都一秒吸睛，一上市就讓櫻花妹搶著在社群打卡！

日本貢茶推出超萌情人節限量飲品，將手搖瓶身變成超吸睛的「愛心瓶」（Heartful Bottle），瓶內搭配貢茶最受歡迎的珍珠奶茶，以及愛心瓶限定的草莓阿里山珍珠奶茶，使用果肉充足又香甜的草莓醬，結合阿里山烏龍茶，香氣四溢，讓人一喝上癮。

▲愛心奶茶。（圖／翻攝日本貢茶官網）

▲日本貢茶推出情人節限定愛心珍珠奶茶。（圖／翻攝日本貢茶官網，下同）

愛心搭上淡粉色完全讓少女無法抗拒，除了愛心瓶外，還會附上一張超可愛的表情貼紙，隨意為瓶子變換造型，也難怪櫻花妹會搶著打卡，即使只是拿在手上都能裝可愛！

▲愛心奶茶。（圖／翻攝日本貢茶官網）

為了迎接農曆新年，星巴克推出帶有平安寓意的「烤蘋果風味那堤」，香醇牛奶加上濃縮咖啡或許稍嫌普通，但搭配肉桂蘋果醬，擠上鮮奶油，最後撒上碎糖裝飾，香甜又療癒，喜歡果香風味飲品的朋友，絕對要試試看。

說到特殊飲品，迷客夏2024年首波新品就以新台味為主題，推出懷舊的古早味麵茶元素飲品，全系列首推這款「早安1960」，將有著穀米甜香的麵茶與綠光鮮奶融合，蹦出香醇濃郁的古早味；另一款「1960麵茶拿鐵」則加入烏龍茶底，喝起來十分滑順，加上超夯配料黃金Q角口感層次更加分！

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關鍵字：

日本, 貢茶, 手搖, 珍珠奶茶, 愛心奶茶, 草莓季, 情人節

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