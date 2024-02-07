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試・開箱／東方紅木、日本扁柏傳遞平靜力量　遠離紛擾世俗的療癒居室香氣

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

居家打掃乾淨，點一顆喜愛的香氛蠟燭，絕對是最療癒的事情，以下就盤點多款新品香氛，點燃的瞬間能為居家增添療癒氛圍。

＃ARMANI/PRIVÉ 高級訂製香氛蠟燭－東方紅木，售價3500元

▲ARMANI,L:A BRUKET,N senses,香氛蠟燭,香氛,。（圖／品牌提供）

木質調可以說是近年香水的流行關鍵字，帶有大地能量的中性香氣，擁有撫慰人心的力量，是躁動生活節奏中的唯一浮木，可以讓人靜下心來，享受當下；其中，在香水就很受到歡迎的東方紅木，這次也推出香氛蠟燭，溫潤的檀木香調不會過於濃烈沉重，卻給人安定溫暖的氛圍，高級感十足。

＃L:A BRUKET 255扁柏香氛蠟燭，260g、售價2,300元

▲ARMANI,L:A BRUKET,N senses,香氛蠟燭,香氛,。（圖／品牌提供）

日本扁柏常給人一種智慧優雅的感覺，其香氣更是帶有神聖的氣息，擁有療癒的氛圍，香氛蠟燭運用柑橘和黑胡椒喚醒嗅覺感官，扁柏與雪松交織出具有層次的溫暖質感，乳香和癒創木的基調，更把香氣帶入無上的平靜空間。

＃N senses nOw香氛蠟燭，售價3480元

▲ARMANI,L:A BRUKET,N senses,香氛蠟燭,香氛,。（圖／品牌提供）

掌握生活中的儀式感，讓設計與香氣結合，運用鋁罐的科技感掌握閱讀時光的流動，前調以苦橙葉、欖香脂、血橙呈現過去的甜美伏筆；中調以橙花、鈴蘭、皮革透露未來的隱約藍圖；最後以香草、沒藥、雪松，將時光印記縈繞未知期待，過去冉冉穿越至未來，品出生活況味。

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關鍵字：

ARMANI, L:A BRUKET, N senses, 香氛蠟燭, 香氛

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