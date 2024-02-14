fb ig video ETtoday search mobile

秀智歷年7大絕美髮型盤點　黑髮＋公主切再創美貌巔峰、蜜桃棕色不挑膚

>

文／美人圈

被譽為韓國「國民初戀」的秀智，從女團Miss A起家，至今轉型為演員，出演了不少熱門好劇！而她的長相和初戀感也是一直被眾人所討論甚至效仿，今天編輯整理出秀智七大經典髮型，《安娜》中分微捲優雅貴氣、《我的女神室友斗娜》黑長直髮＋公主切再創美貌巔峰！

盤點秀智七大經典髮型

1：黑長直髮＋公主切

漫改韓劇《我的女神室友斗娜》預告流出後，秀智一頭烏黑的長直髮配上可愛的公主切瀏海，瞬間引起熱議！如水蜜桃般青春明媚的甜美，加上超顯嫩的瀏海，讓大家被她的美貌再次震驚！難道這姊姊是逆齡了嗎？

▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智《我的女神室友斗娜》公主切髮型再創美貌巔峰。（圖／FB@Drama updates）

從秀智的IG上也能看到她分享不少這個髮型的照片，酷帥和甜美兼具的風格，好有個性啊！

▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智。（圖／IG@skuukzky，下同）

2：黑色長捲髮

秀智在《安娜》一劇中經常以柔順的黑色長捲髮出現，呈現較高貴、沉穩的氣質，來符合劇中「假千金」的人設。相較於《室友斗娜》有著可愛瀏海和直髮的青春、活潑形象，無瀏海的黑色捲髮顯得更加優雅、貴氣。

▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）

3：棕色長髮＋空氣瀏海

2016年秀智和金宇彬主演的《任意依戀》，劇中秀智溫柔的棕色長髮配上空氣劉海，成功將韓式空氣瀏海發揚光大，流行至今！劇中秀智也時常將頭髮低低綁起，塑造出溫柔、成熟的氛圍感。當年有誰是看了這齣劇後去剪空氣瀏海的呀？

▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智《任意依戀》帶起空氣瀏海的流行。（圖／《任意依戀》劇照）

4：中分蜜桃棕色長髮＋微捲

秀智最常出現的髮色就是這款蜜桃棕色！不挑膚色的百搭棕色，能增加氣色和溫柔的氣場，配上自然、不講求過度整齊大波浪的微捲，達到修飾又自然的效果。這時候髮質的好壞就十分重要了，在造型簡單的前提下維持好髮質，看起來就會是自然感大美女。

▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）

5：紅色長髮＋無瀏海

除了咖啡和黑色外，不常染髮的秀智曾經染過暗紅色，偏帥氣成熟的紅色，比起前面溫柔的韓系棕色髮，更增加一抹攻擊性，從初戀校花變明豔的大女主！不過度明亮、偏棕色系的暗紅也是大家能仿效的選擇，較不挑膚色也好駕馭。

▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）

6：層次短髮

我們秀智歐膩竟然有剪過短髮？！秀智和李鐘碩在2017年出演《當你沉睡時》，戲中秀智以一頭少年感的輕盈短髮亮相。清純的面容和溫柔的配色，秀智短髮也超清新脫俗啊！

▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）

7：公主頭綁髮

少女感的公主頭綁髮，甜美又有氣質，在後面別上今年流行的蝴蝶結，也能打造富家千金的精緻效果，秀智分享的照片中也經常以公主頭亮相，不得不說這個髮型真的很適合她！

▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）▲秀智髮型 。（圖／翻攝自IG）

「國民初戀」不愧是每個髮型都扛得住！無論是長是短都超有氣質，看完這些你最喜歡哪個髮型呢？學習秀智的瀏海和髮色思路，放大你的美吧！

延伸閱讀

10位韓國女星「一刀切短髮」範本！好整理更顯五官立體，各種風格都能輕鬆駕馭

秀智染黑仙氣減齡！2023「黑髮色」範本推薦，黑茶色顯白不怕布丁頭、鐵灰混血感爆棚

2023短髮髮色推薦！巧克力棕、亞麻棕自帶仙氣，線條染和這款短髮超速配

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 秀智, 髮型

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

心裡最重視的是什麼？超準心測分析你的內心

心裡最重視的是什麼？超準心測分析你的內心

來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

「大馬最美千金」私人飛機上曬奢華行頭　與「貝嫂」撞名錶　

「大馬最美千金」私人飛機上曬奢華行頭　與「貝嫂」撞名錶　

羽絨衣、雪靴怎麼洗？低成本清潔法不破壞羽絨、沒留水印必學 衣櫃爆炸難整理？5個小技巧幫你高效斷捨離　簡單收納衣服更好找 超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子 分手毫無徵兆星座Top 3！第一名沒感覺說斷就斷　想追回也不可能 快樂好難？心理諮詢師傳授「6招」 讓你遠離負面情緒 C羅女友搶到千萬元愛馬仕「喜馬拉雅包」　狂敗鱷魚皮柏金根本包色 3種社交方式暴露你很低情商　新一年請擺脫「社交小白」稱號

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面