秀智歷年7大絕美髮型盤點　黑髮＋公主切再創美貌巔峰、蜜桃棕色不挑膚

文／美人圈

被譽為韓國「國民初戀」的秀智，從女團Miss A起家，至今轉型為演員，出演了不少熱門好劇！而她的長相和初戀感也是一直被眾人所討論甚至效仿，今天編輯整理出秀智七大經典髮型，《安娜》中分微捲優雅貴氣、《我的女神室友斗娜》黑長直髮＋公主切再創美貌巔峰！

盤點秀智七大經典髮型

1：黑長直髮＋公主切

漫改韓劇《我的女神室友斗娜》預告流出後，秀智一頭烏黑的長直髮配上可愛的公主切瀏海，瞬間引起熱議！如水蜜桃般青春明媚的甜美，加上超顯嫩的瀏海，讓大家被她的美貌再次震驚！難道這姊姊是逆齡了嗎？

▲秀智《我的女神室友斗娜》公主切髮型再創美貌巔峰。（圖／FB@Drama updates）

從秀智的IG上也能看到她分享不少這個髮型的照片，酷帥和甜美兼具的風格，好有個性啊！

▲秀智。（圖／IG@skuukzky，下同）

2：黑色長捲髮

秀智在《安娜》一劇中經常以柔順的黑色長捲髮出現，呈現較高貴、沉穩的氣質，來符合劇中「假千金」的人設。相較於《室友斗娜》有著可愛瀏海和直髮的青春、活潑形象，無瀏海的黑色捲髮顯得更加優雅、貴氣。

3：棕色長髮＋空氣瀏海

2016年秀智和金宇彬主演的《任意依戀》，劇中秀智溫柔的棕色長髮配上空氣劉海，成功將韓式空氣瀏海發揚光大，流行至今！劇中秀智也時常將頭髮低低綁起，塑造出溫柔、成熟的氛圍感。當年有誰是看了這齣劇後去剪空氣瀏海的呀？

▲秀智《任意依戀》帶起空氣瀏海的流行。（圖／《任意依戀》劇照）

4：中分蜜桃棕色長髮＋微捲

秀智最常出現的髮色就是這款蜜桃棕色！不挑膚色的百搭棕色，能增加氣色和溫柔的氣場，配上自然、不講求過度整齊大波浪的微捲，達到修飾又自然的效果。這時候髮質的好壞就十分重要了，在造型簡單的前提下維持好髮質，看起來就會是自然感大美女。

5：紅色長髮＋無瀏海

除了咖啡和黑色外，不常染髮的秀智曾經染過暗紅色，偏帥氣成熟的紅色，比起前面溫柔的韓系棕色髮，更增加一抹攻擊性，從初戀校花變明豔的大女主！不過度明亮、偏棕色系的暗紅也是大家能仿效的選擇，較不挑膚色也好駕馭。

6：層次短髮

我們秀智歐膩竟然有剪過短髮？！秀智和李鐘碩在2017年出演《當你沉睡時》，戲中秀智以一頭少年感的輕盈短髮亮相。清純的面容和溫柔的配色，秀智短髮也超清新脫俗啊！

7：公主頭綁髮

少女感的公主頭綁髮，甜美又有氣質，在後面別上今年流行的蝴蝶結，也能打造富家千金的精緻效果，秀智分享的照片中也經常以公主頭亮相，不得不說這個髮型真的很適合她！

「國民初戀」不愧是每個髮型都扛得住！無論是長是短都超有氣質，看完這些你最喜歡哪個髮型呢？學習秀智的瀏海和髮色思路，放大你的美吧！

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