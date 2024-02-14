5雙「耐走皮鞋」推薦！3挑選技巧　日常久站、出國逛街都適合

文／美人圈

久走、耐走皮鞋推薦來了！過去分享過耐走鞋、耐走靴，今天來到皮鞋篇，相較於鞋子與靴子，皮鞋相對更是包腳、容易不舒服的鞋款，但時尚搭配性卻很強，服裝搭上皮鞋就是有種減齡學生感，如果平常已經習慣穿一點點跟鞋或皮鞋，那以下3個「久走、耐走」皮鞋挑選技巧，以及「久走、耐走」皮鞋推薦更是不能錯過！

「久走、耐走」皮鞋挑選技巧

1.買大不買小，腳才能更舒服

不論買哪種鞋，找到最適合的尺寸絕對是最重要的！不過若遇到版型設計、尺碼缺貨，抑或是不同國家的尺碼落差，導致買不到完全合適的尺寸，這時候買「大一點」的尺寸會優於買小尺寸，不僅是因為腳會水腫，大一點的尺碼還可以塞鞋墊來調整，小尺碼則無法，尤其皮鞋更是如此。

▲皮鞋買大不買小。（圖／LE TALON，下同）

2.內部空間夠寬，才不會被壓住

買鞋的時候需要考慮「水腫空間」，鞋內空間要適當，腳不被壓住、甚至可稍稍上下左右都有空間移動腳趾會更好，也因此買鞋的時候要「下午之後」，因為這時候腳通常已稍稍水腫，試穿鞋子的時候會更準！

3.穩定性很重要，考量抓地力

基本上，底越寬大、越平，越能均勻分散體重帶來的壓力，走起來更不會累，此外，腳後跟有作加硬設計，也可提升一定程度的穩定性。此外，若需要時常移動在比較滑的地方，例如：工作場域地板常常濕濕的、會出發到雪國等，也需要將「抓地力」考慮進去，因為若鞋子本身抓地力不足，腳就要出更多力氣，長時間下來容易不舒服。

▲皮鞋底越寬大、越平，越能均勻分散體重帶來的壓力。（圖／IG@taeri__taeri）

看完以上「久走、耐走」買鞋技巧後，以下統整「久走、耐走」皮鞋推薦，有去日本必買的品牌、也有台灣就能買到的，趕緊往下看！

「久走、耐走」皮鞋推薦

1.Mare Mare 小皮鞋（ベルトコンフォートシューズ）

Mare Mare號稱是日本第一的踩屎感小皮鞋！就可知道它有多麼軟綿舒適、讓腳邊走還能邊放輕鬆，尤其這款黑色搭扣款，休閒、時尚穿搭都可派上用場，搭短裙或牛仔褲都非常好看，穿起來就像沒穿，輕鬆日走萬步，而這家價格落在7000~8500日幣之間，還可以退稅，超值得飛去日本通通買回家！

▲Mare Mare 小皮鞋（ベルトコンフォートシューズ），7,150日圓，約台幣1,507元。（圖／Mare Mare）

2.LE TALON 硬幣造型皮鞋（シューズ）

日本上班族必買的專櫃女鞋LE TALON！因其柔軟的鞋底、豐富多變的鞋款加上價格好入手，深得日本上班族女生的最愛，紛紛表示：「鞋底超軟！上班、出遊穿都可以」這款硬幣造型皮鞋有著前高後高的鞋底，使比例變好外，更因前後高度落差小，非常耐走舒適，去日本必須到專櫃入手。

▲LE TALON 硬幣造型皮鞋（シューズ），12,650日圓，約台幣2,668元。

3.ECCO Modtray W皮鞋

這款是莫卡辛鞋和樂福鞋外型的皮鞋！擁有全粒面牛皮鞋面和輕量增高厚底，支撐性也相當足夠、可輕彈緩震，鞋墊更是可移除的，更能依據個人需求調整鞋內的空間，而且鞋底是橡膠大底，穩定性與抓地力都足夠，還具有一定緩衝彈性，走起來更不會累。

▲ECCO Modtray W皮鞋，價格店洽。（圖／ECCO）

4.MAGY CHOiCE 造型金屬鍊墜真皮鬆糕樂福鞋

鞋底、後跟都又軟又舒服！不僅實用耐穿、鞋型也相當流行，很好用來做搭配，鞋面是用牛皮打造、搭配五金來點綴鞋面，讓造型感更為強烈，帶有些許厚度的前後跟高，也讓整體比例更好，搭個學生感白襪就很好看！

▲MAGY CHOiCE 造型金屬鍊墜真皮鬆糕樂福鞋，優惠價NT$2,480。（圖／MAGY）

5.FAIR LADY 芯太軟 牛油皮飾釦粗跟樂福鞋

復古學院風的方楦皮鞋！跟高落在3～5公分，是既能拉長腿部比例又耐走、耐站的高度，最棒的是採用「芯軟鞋墊」，不僅在腳趾部分有澎厚柔軟的護趾棉作為保護、免於腳趾因摩擦變紅，更能很好的包覆整個腳掌，就連鞋跟都有做「後枕」來防磨，久走、久站都不累！

▲FAIR LADY 芯太軟 牛油皮飾釦粗跟樂福鞋，優惠價NT$3,180。（圖／FAIR LADY ）



6.M&G美而堅 輕量健康型皮鞋

護理師的超級愛牌！久站、久走都超級舒服的「M&G美而堅」，不僅護理師鞋、低跟工作鞋款，也有好看可做造型的皮鞋，這款除了輕、外型可愛、價格好入手，再來就是很能支撐全身重量，久走、久站都適合，更有網友分享這家鞋子超適合腳板寬的人！

▲M&G美而堅 輕量健康型，NT$1,580。（圖／M&G美而堅）

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