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捲髮維持6大技巧！捲度漂亮立體不再毛躁　吹髮順序也是關鍵

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文／美人圈

捲髮到底要怎麼維持？BEAUTY編深為萬年捲髮控，每次燙都能維持半年，對於捲髮的維持很有心得！只要燙捲後在吹髮、護髮上都須多用一點點心，以下整理6大關鍵技巧，讓我們一起長時間維持漂亮的捲髮、捲度！

捲髮維持技巧

1.順著捲度繞

燙過捲髮的人一定聽過設計師說：「吹頭髮的時候，要順著繞。」捲度是將頭髮重塑結構後產生的，因此，我們需要維持這個結構，讓捲度維持更久且立體。因此若燙捲的捲度是朝外，就往外繞，千萬別向內繞，等同破壞燙好的結構，導致捲度掉得快，也可能使捲度變成方形，反而不好看。

▲捲髮持久 。（圖／翻攝自IG）

▲維持捲度，要順著捲度繞。（圖／IG@avedakr）

2.頭髮從「易塌處」開始吹

日籍髮型大師Toyota豐田老師表示每個人的髮流不同，吹髮順序建議是「易塌處的髮根→瀏海→髮絲／捲度」，看著鏡子並從容易塌的地方先吹，同時邊吹手需要邊撥鬆髮根，髮根一鬆就會立體。有妹妹頭或空氣瀏海的人，一定要趁髮根乾掉之前先吹，避免合不起來。

▲捲髮持久 。（圖／翻攝自IG）

▲吹髮順序先從易塌處的髮根開始吹。（圖／IG@dyson_kr）

3.捲度維持的關鍵是「保濕」

最重要的觀念先記：「頭髮一毛躁，捲度就容易不見！」因此保濕非常重要，分為兩部分。

◾第一部分：護髮產品的使用

每日髮油多次補充、定期使用髮膜，並用偏冷的水沖掉護髮產品，避免營養素流失過快失去保水功效。

◾第二部分：溫度的控制

不僅是用偏冷的水溫沖洗掉護髮產品，維持營養素，吹髮時的溫度也很重要！建議溫度盡量控制在80度左右，就能溫和吹乾頭髮、保持髮絲光澤、減少毛躁。

▲捲髮持久 。（圖／翻攝自IG）

▲建議使用偏冷的水溫沖洗掉護髮產品。（圖／IG@avedakr）

4.洗完頭立刻吹頭髮

所有髮型都是洗完頭就要立刻吹！因為此時毛鱗片處於開啟狀態，會使髮質變得毛躁、頭皮也可能因為濕氣＋悶住而「孳生細菌」，且捲度也會因為濕濕的、多了重量而被往下拉，導致捲度變型、變直。此外，用毛巾擦頭髮時用「壓」的方式吸走水分，會比搓揉來得更呵護髮質、減少毛躁與斷裂情況。

▲捲髮持久 。（圖／翻攝自IG）

▲所有髮型都是洗完頭就要立刻吹。（圖／IG@m_kayoung）

5.邊吹邊繞捲度，最後才一口氣撥鬆

不論是吹乾頭髮、抹護髮油、造型品，都必須等髮絲冷卻、確實吸收之後，再一起將捲度撥鬆，減少毛躁、靜電，捲度也能漂亮又持久！若在頭髮濕濕的情況下撥鬆，捲度會因為濕度與重力向下拉而變得不夠立體。此外，繞的時候髮束越多、捲度也就越大，如果想要捲度小一點、明顯一點，可以把頭髮分成少少束一起繞，效果會更好。

▲捲髮持久 。（圖／翻攝自IG）

▲邊吹邊繞捲度讓捲度漂亮又持久。（圖／IG@haum_h）

6.捲度造型品，在7、8分乾時使用

尤其是捲度小又立體的捲度，少不了「慕斯」來做維持！最佳使用時機為頭髮吹到7、8乾時再塗抹，捲度可以更蓬鬆、更有彈性！避免一開始頭髮過濕時用，會弱化捲髮專用產品的功效，也避免在完全乾燥的髮質下使用，因為會凸顯出「硬硬的」捲度，使捲度不夠自然。

▲捲髮持久 。（圖／翻攝自IG）

▲捲度造型品，在7、8分乾時使用效果最好。（圖／IG@salonia_official）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 捲髮, 髮型

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