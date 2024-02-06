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減重專家教年節控制體重3原則　「加法飲食」趕快學起來

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▲▼減重專家教年節「控制體重3原則」 。（圖／品牌提供）

▲調查顯示有4成民眾在年後會增加1.7公斤體重。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

根據國民健康署的調查，春節期間有超過 4 成的民眾在過完年後增加平均 1.7 公斤的體重。為了讓年後的體態不走樣而嚴格限制飲食，容易引起心裡的「被剝奪感」，減重醫生李思賢推薦「加法飲食」，面對年節大餐，可以不必過度忌口，只要掌握「選擇好食物」、「進食看順序」、「喝水利循環」三原則，控制體重也能相對輕鬆、無負擔。

#選擇好食物

年節的美食琳瑯滿目，從點心到年夜飯，誘人的選擇不勝枚舉。在這些選擇中，我們可以優先考慮健康的選項。例如，在桌上的零食中，選擇堅果和黑巧克力而非高糖分的糖果或蜜餞。在正餐中，多選擇真實食物如雞湯、燉肉、炒時蔬和芽苗，少選加工食品如炸年糕、香腸或加工火鍋料。

▲▼減重專家教年節「控制體重3原則」 。（圖／品牌提供）

▲先吃健康食物，最後再吃能讓人滿足的食物。

#進食看順序

我們不必為了健康放棄所有美味佳餚，關鍵在於飲食的順序。最推薦「肉→菜→飯→果」的進食順序，先吃對身體有益的食物，如雞蛋、海鮮、十字花科蔬菜如青花椰苗、芥蘭菜、青江菜等高營養食物，再享受其他美食。這樣一來，即使是比較不健康的食物，對身體的影響也會降到最低。這個簡單的策略，讓我們在「健康」和「滿足」之間找到新的平衡，無需犧牲其中一方。

#喝水利循環

簡單樸素卻很有效，過年期間，大吃大喝是常態，尤其是高糖分和高加工的食品。充足的水分攝取對於促進新陳代謝和排毒至關重要。建議每日攝取至少 2,000 毫升水分，搭配慢跑或飯後散步，可進一步提高效果。

關鍵字：

加法飲食, 減重, 年節飲食, 不發胖

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