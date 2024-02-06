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禿頭不一定是遺傳！髮型師：落髮前出現「4警訊」要注意

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▲▼髮型師：落髮前出現「4警訊」要注意 。（圖／Unsplash）

▲落髮其實是一個漸進式的過程。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

禿頭不一定只來自於遺傳？其實有更大的原因是沒有做好頭皮、髮絲的清潔！大部分的人其實並不清楚自己頭皮狀況，頭皮就像是肌膚，是臉皮的延伸，一樣分為油性、乾性、敏感性、混合性，找出自己頭皮屬性並認識，才能真正根本解決頭皮問題。

知名髮廊好剪才髮型師Enso表示，如果不慎選用不適當的洗髮產品以及不正確的日常清潔，就會讓毛囊逐漸萎縮而轉變成落髮。而落髮開始前，頭皮也會先發出的4種警訊：角質厚、出油多、有皮屑、敏感泛紅

▲▼髮型師：落髮前出現「4警訊」要注意 。（圖／Unsplash）

▲女生其實也會有禿頭的困擾。

髮型Enso也解釋，落髮其實不是一開始就直接瘋狂掉髮，而是有一個漸進式的過程，落髮開始前，頭皮會先發出以下這些警訊，先從這些警訊意識到頭皮可能發生狀況了，才能從預防開始，對抗落髮危機。

#頭皮角質阻塞

當清潔不夠徹底，頭皮上的角質層會逐漸累積，當角質累積的越來越厚，毛囊就會無法正常的呼吸代謝。

#頭皮出油出汗

過多的頭皮油脂會堵塞著毛囊，造成毛囊根部開始發黃，也回出現俗稱的「頭氣味」。

#頭皮皮屑滋生

當你的頭皮開始有出現皮屑，其實是因為皮屑芽孢箘的滋生，這會讓角質軟化不完全，降低頭皮的防禦力。

#頭皮敏感泛紅

頭皮開始容易紅癢、甚至會長痘痘，隨手一抓又癢又痛的時候就是最大的緊惕，表示你的頭皮健康亮紅燈了。

關鍵字：

落髮, 警訊, 髮型師

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