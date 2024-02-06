迪麗熱巴旗袍造型美翻　珍珠戴好戴滿貴氣過新年

▲迪麗熱巴身著珍珠刺繡旗袍，搭配Mikimoto Ruyi Collection珠寶。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO搶在農曆新年前夕，發布具吉祥與喜慶之意的新作Mikimoto Ruyi Collection，全球代言人迪麗熱巴特別換上華美的珍珠刺繡旗袍，戴上「如意」之意的Mikimoto Ruyi Collection珍珠首飾，並疊搭南洋珍珠鑽石手環，以貴氣造型過新年。



▲迪麗熱巴為MIKIMOTO全球代言人，上陣演繹融合華人文化的Mikimoto Ruyi Collection珍珠首飾。

取自華人文化「如意」的美好寓意，MIKIMOTO以鑲鑽繩結繞著Akoya珍珠，設計優雅大方，款式包括耳環、項鍊與戒指，梳著俐落髮型、身穿旗袍的迪麗熱巴戴好戴滿，華麗穿搭吸睛度百分百。





▲Mikimoto Ruyi Collection珍珠鑽石墜鍊，167,000元。

▲Mikimoto Ruyi Collection珍珠鑽戒，203,000元。

華人珠寶品牌Qeelin則取如意鎖造型，推出款式豐富的Yu Yi系列，華麗版是鑲鑽鏤空造型如意鍊墜，存在感強烈；秀氣款則有尺寸迷你的Petite Yu Yi珠寶，當中18K玫瑰金鑲鑽與紅瑪瑙耳環顯得喜氣，於新年之際佩戴特別應景。







▲Qeelin Yu Yi 18K玫瑰金鑽石吊墜大型款，361,500元。（圖／Qeelin提供，以下同）

▲Qeelin Petite Yu Yi 18K玫瑰金鑽石及紅瑪瑙耳環，67,500元。