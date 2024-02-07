MARC JACOBS讓洋娃娃走上伸展台！服裝超級不合身　巨大蓬頭比例怪

▲MARC JACOBS 2024春季系列充滿超現實感，視覺效果強烈。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

模特兒頂著大蓬頭、穿著不合身的寬大服裝、雙手刻意不擺動，穿梭在巨大的折疊桌椅間，MARC JACOBS的2024春季時裝秀視覺效果令人震撼，彷彿洋娃娃走上伸展台。設計師Marc Jacobs用47套服裝回顧著40年的設計生涯，許多過往作品以新的比例與手法詮釋，復古洋裝變成2D感、托特包大得不合理，像掉進《愛麗絲夢遊仙境》的樹洞，超現實的一切，讓整場秀精彩絕倫。

▲設計師Marc Jacobs從巨大的折疊桌椅間走出場謝幕。

MARC JACOBS的2024春季時裝秀在紐約公園大道軍械庫舉行，不同於有些大秀賓客坐得滿滿，這場秀的座位就只有伸展台兩側各一排，長長地延伸於簡潔的木地板，品牌過去曾有過類似的秀場佈置，那是2018年的春夏系列，空蕩蕩的空間裡連音樂都沒有，僅有模特兒的腳步聲、衣服的摩擦聲，要人純粹地欣賞每一套服裝。

這回是有音樂的，輕柔如夢境，場上擺放了已故美國藝術家Robert Therrien的巨型摺疊桌椅作品，穿梭其間的模特兒像被照了縮小燈，一切好像很熟悉但又不太尋常，Marc Jacobs在筆記裡寫著：「我對平凡事物的熱愛，是持續而有意義的終身事業，我的視角保有對事物的驚奇和反思，用一種令人不解但又似曾相識的熟悉感，進行抽象及誇大效果，來表達天真和優雅。」

許多服裝有過往作品的影子，藉以回想著40年的時光，例如洋裝的復古輪廓、布滿圓形亮片的禮服等，刻意不合身的剪裁卻強烈地呈現出結構的力量，運用硬挺面料與厚實襯裡，或是布料中填充立體材質，形塑出寬大的肩袖、圓弧的臀線，輪廓不拖泥帶水，但一切大還要更大，甚至有些變形，帶點平面或卡通效果，也好像洋娃娃穿的衣服總有些不合身，服裝如此，鞋、包亦然。

▲高跟鞋很有卡通感。



▲The Tote Bag變大且加了包中包的錯視感。



▲模特兒拎著巨大Venetia包。

包包很值得一提，Marc Jacobs曾設計出許多令人津津樂道的爆款手袋，近期The Tote Bag便是一例，2024新款不但尺寸大了好幾號，並加上了包中包般的錯視感，或用彩色寶石裝飾，相當有趣，回推到更早期的大熱門Venetia包，也被放大重現到幾乎是旅行袋的模樣，Venetia包曾在2000年代掀起風潮，2006年電影《穿著Prada的惡魔》中，女主角Andrea在聚餐時送給好友的MARC JACOBS包就是Venetia系列，是否勾起了你的回憶？40年的MARC JACOBS就這麼默默地陪著我們，在日常裡。



▲設計師Anna Sui是Marc Jacobs的同學，現身看秀支持。



▲女星達珂塔芬妮（Dakota Fanning）。

【關於2024春夏系列－－形象廣告】

CHANEL

CHANEL（香奈兒）2024春夏系列廣告在南法的Hyères的諾瓦耶別墅（Villa Noailles）拍攝，從庭園到內部的粉紅色房間，對比出明暗、通透與不透光、室內與室外等的情境，操刀拍攝的Inez & Vinoodh解釋：「透過巧妙的對比，捕捉過去曾在此處生活的女性所展現的藝術靈感與獨特個性。」也呈現出藝術總監Virginie Viard筆下女性有時多變神秘莫測，有時沐浴在明媚陽光下的多樣魅力。

FENDI

FENDI的2024春夏女裝形象廣告找來超模劉雯演繹，服裝充滿了品牌特有的二元性，兼具實用性和俏皮玩心的男裝剪裁做工，很令人玩味，FENDI高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones從品牌的起點羅馬出發，他表示：「羅馬散發出一種從容不迫的安逸優雅，不管別人怎麼看怎麼想，這才是真正的奢華。在這個系列中，我想表現出羅馬的女性為自己，還有為自己的生活打扮。我不要衣穿人，而是要人穿衣。」

GIVENCHY

GIVENCHY的2024形象廣告由美國模特兒 Amelia Gray擔綱，寬大的肩線充滿氣勢，但內搭輕盈性感呈現出衝突美，手上的包款如Voyou、搭配鍊帶的Voyou Chain，都是日夜皆適合的款式，為造型更添亮點。



