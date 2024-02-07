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巨型Unicorn潮鞋限時空降Balmain新店！最新聯名款在這獨賣

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▲▼ 巨型Unicorn潮鞋空降Balmain新店 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲BALMAIN換歡慶台中全新專門店開幕，打造了巨型UNICORN鞋款裝置藝術限時展出。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

法國精品品牌BALMAIN去年（2023）底才於台中大遠店開設全新專門店，為歡慶新店開幕，特別在農曆春節前夕，以近年紅遍全球、最具代表性的UNICORN鞋款為主角，在台中新店外打造了一座等比例放大的巨型UNICORN裝置藝術，從經典獅頭、3條束帶到鞋履空腔裡暗藏的「神秘文字」全都完美重現，限時快閃登場，拍照打卡還有小禮可拿。

▲▼ 巨型Unicorn潮鞋空降Balmain新店 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 巨型Unicorn潮鞋空降Balmain新店 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

BALMAIN台中大遠百全新專門店，以創意總監Olivier Rousteing的前衛理念為基礎，採用典型法式設計風格，運用黑金交錯色調彰顯質感奢華氣息，再搭配鏡面元素打造明亮空間。店內除了展示男女裝系列，更特別打造整面的UNICORN鞋款展示牆面，在經典設計中增添上現代的潮流風尚。

▲▼ 巨型Unicorn潮鞋空降Balmain新店 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 巨型Unicorn潮鞋空降Balmain新店 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

由首席鞋類設計師Safa Sahin打造的UNICORN鞋款，其前衛的塊狀拼合船型鞋身靈感來自於神話世界中的「獨角獸」，運用八塊模具塑造，打造新一代減震緩衝系統，3條半透明束帶從鞋履空腔位置穿過與兩側PPU材質相連，能提供寬窄高低的有效調節，達到完美貼合的穿著效果。

全新專門店除了有經典的全黑、黑白配色，也收入經典迷宮花園圖騰配色、粉嫩的春夏新色等款式，更獨家販售美國藝術家Ant Kai以白雲天空為靈感打造的限量聯名款。

▲▼ 巨型Unicorn潮鞋空降Balmain新店 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 巨型Unicorn潮鞋空降Balmain新店 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

為歡慶全新專門店開幕，BALMAIN特別於台中大遠百大門前打造了寬3.5、高1公尺的巨型UNICORN鞋款裝置藝術，將經典黑白配色的UNICORN等比例放大，從塊狀拼合鞋身、3條束帶等鞋身細節設計到標誌性的「金屬獅頭」都精準呈現，連鞋履空腔處隱藏的巴黎店舖地址文字也完美復刻。即日起展示至2/15，且活動期間與巨型UNICORN拍照上傳至社群完成打卡，即可至台中大遠百專門店兌換品牌好禮乙份。（每日數量有限，換完為止）

▲▼ 楊祐寧被催生第3胎　婁峻碩力挺黃偉晉 。（圖／記者張毓容攝）

▲楊祐寧、婁峻碩有默契齊穿大地色系穿搭出席ZEGNA全新旗艦店開幕活動。

義大利頂級男裝品牌ZEGNA選定台北101購物中心開設全新旗艦店，開幕活動上還請來楊祐寧和婁峻碩帥氣演譯2024春夏系列新裝。楊祐寧透露自己的穿搭有先給太太Melinda阿梅鑑定過，大讚很帥又優雅，更自曝被奶奶催生第三胎，身為「寵妻魔人」的他直呼：「要先看阿梅意願」，也要讓太太恢復一下；而婁峻碩則是力挺近日深陷「失言風波」的好友黃偉晉，認為他是因為緊張造成誤會。

▲▼ 楊祐寧被催生第3胎　婁峻碩力挺黃偉晉 。（圖／品牌提供）

▲▼ 楊祐寧被催生第3胎　婁峻碩力挺黃偉晉 。（圖／品牌提供）

ZEGNA全新台北101旗艦店，精簡地概括藝術總監Alessandro Sartori對於品牌精神的見解，以沉穩的Canaletto核桃木色牆面和米白色調等細緻的元素作為店內裝潢，打造出通透舒適的空間，更有專為尊榮顧客打造的房中房Bespoke區域，引入全新的「ZegnaX」一項專為奢華個性化而設的創新科技工具，將奢華與科技巧妙融合，店內也同步展示最新2024春夏男裝系列。

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