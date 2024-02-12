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衣櫃爆炸難整理？5個小技巧幫你高效斷捨離　簡單收納衣服更好找

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▲▼ 5個整理衣櫃小技巧幫你高效斷捨離 。（圖／翻攝unsplash）

▲想整理衣櫃又不知從何下手？跟著下方5個簡單小技巧就能簡單快速。

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash

過新年穿新衣，買了新衣衣櫃卻爆炸裝不下了？努力整理了衣櫃看起來依舊雜亂？對於清理衣物衣櫃感到苦惱、無從下手的人也別擔心，快跟著以下5個簡單又實用的收納整理小技巧，幫你高效斷捨離，快速打造出一個井然有序的整潔衣櫃，不僅能減少每天尋找衣物的時間，還能提升生活質感和每日穿搭時的愉悅感。

▲▼ 5個整理衣櫃小技巧幫你高效斷捨離 。（圖／翻攝unsplash）

1.剔除不合適的衣物

整理衣櫃的第一步絕對是剔除衣物，這也是最關鍵的一步，將所有衣物逐一評估是否仍然適合自己的當下生活方式、品味或者身形。在這個過程中，可以遵循日本「收納女王」近藤麻理惠的「是否激發喜悅」原則，如果某件衣物已經長時間未穿，或者每次穿上都感覺不舒服、不自信，那麼這件衣物很可能不再適合你。

2.規劃衣櫃空間

等劃分好要留存與去除的衣物後，接下來為衣櫃空間進行合理的規劃，要考慮衣櫃的整體布局和存儲空間。例如，將常穿的衣物放在容易拿取的地方，而季節性的或者特殊節日場合穿用的服飾小物等可以存放在較高或較深的位置。

此外，也可利用分隔盒、掛勾或抽屜分隔器等工具，更有效地利用衣櫃空間，同時保持衣物的整潔和易於辨認。

▲▼ 5個整理衣櫃小技巧幫你高效斷捨離 。（圖／翻攝unsplash）

3.分類與擺放

一般來說，衣物可以按照類型、顏色或穿著頻率來分類，例如將T恤、襯衫、褲子和裙子分開擺放，並在每個類別中按照顏色從淺到深排列。這樣不僅能使衣櫃看起來更加整齊，也能快速找到所需的衣物。

▲▼ 5個整理衣櫃小技巧幫你高效斷捨離 。（圖／翻攝unsplash）

4.適當的摺疊與掛放

除了分類，衣物的摺疊和掛放方式也非常重要。不同的衣物適合的存放方式也不同，像是對於容易皺的衣物如襯衫、西裝和輕薄洋裝等，適合掛放以避免皺褶；而T恤、針織衫、牛仔褲等耐皺材質的衣物則可以摺疊。摺疊衣物時，也可以使用「立體摺疊法」，使衣物可以像書本一樣直立放置，方便查看和取用。

▲▼ 5個整理衣櫃小技巧幫你高效斷捨離 。（圖／翻攝unsplash）

5.定期檢視與維護

整理好衣櫃後，維持衣櫃的整潔也是一項持續的任務。可以在每季換季時，進行一次小規模的整理和檢查，確保衣櫃的整潔和衣物的實用性。這種定期檢視不僅有助於維持衣櫃的整潔與更新，還可以及時發現並處理需要修補或清洗的衣物，並確保衣櫃中的衣物都是你還喜歡穿且適合的。

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關鍵字：

居家, 清潔, 整理, 斷捨離, 衣櫃, 衣服, 衣物, 秘訣, 技巧

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