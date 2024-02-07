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別被身體肌膚洩漏年齡！最強沐浴單品盤點　洗出細緻柔滑肌膚

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▲▼別被身體肌膚出賣！最強沐浴單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲身體清潔有許多細節要留意。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

肌膚是身體最大面積的器官，大家往往只顧著保養臉部，卻忘了身體肌膚更要悉心呵護，像是腿肚間的凹凸不平、關節間的粗糙乾荒、臀部的色澤暗沉、小腿的乾癢起屑、體重變化造成的鬆弛皺褶，我們總不經意間被這些細微處出賣。身體的皮膚相較臉部較厚，皮脂腺與毛囊卻更少，更容易乾燥，尤其天冷時洗熱水澡時的肌膚緊繃感更加明顯，意味著需要格外的照護。

▲▼別被身體肌膚出賣！最強沐浴單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲DR. BARBARA STURM 纖塑勻體刷，1,650元。

洗澡前對肌膚進行乾刷，保持肌膚強韌煥光，同時減少生長紋理出現；以天然的豬鬃毛乾刷，能打開毛孔疏通循環，減少視覺上肌膚的凹凸不勻，使整體平滑柔嫩。根據媒體早安健康指出，乾刷身體5分鐘所消耗的熱量，甚至等同於做1小時的有氧運動．

▲▼別被身體肌膚出賣！最強沐浴單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲L:a Bruket 304扁柏潔膚露，450ml，1,200元。

以柑橘和黑胡椒喚醒嗅覺感官揭開序幕，演繹明亮而敏銳的前奏，隨後登場的是由扁柏與雪松交織，溫暖且豐富綿長的香氣。以乳香和癒創木為基調，洗後肌膚水潤並散發療癒香氣。

▲▼別被身體肌膚出賣！最強沐浴單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲VERSO N°10水楊酸嫩膚沐浴油，300ml，1,950元。

用沐浴油作為介質，在乳化洗淨的同時以油養膚，保留肌膚必要油脂，以葵花籽油為基底，結合1%水楊酸與燕麥萃取，告別肌膚的粗糙感喚回滑嫩水感肌底，疏通毛孔清潔同時舒緩滋養肌膚。

關鍵字：

沐浴, 乾刷, 清潔

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