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人氣作家角子7句人生守則　「先找到對的自己，才能真正找到對的人」

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文／Workworks職場人

沒有人會一開始就知道答案，眼前所經歷的挫折並不是要擊垮我們，而是要讓我們在每次的挫折裡，再次回到「我」去沉澱思考，本篇編輯將精選人氣作家角子〈你會用最好的自己，去迎接最好的幸福〉，帶領職場人們梳理此刻的傷心，重新回到內心的平靜後，更確定自己想要的樣子！

〈你會用最好的自己，去迎接最好的幸福〉金句

1.你不是重新開始，你是從新開始

用一段傷心的時光去離開那段感情，那是你最後要為那份愛做的事情，那些對方逃避給你的理由，你會越看越清楚，那些他沒勇氣面對的，你會自己勇敢去面對，你不是要重新開始，你是從新開始，不是回到原點，是帶著那些學會，走上全新的、更好的可能！

 2.先找到對的自己，才能真正找到對的人

職場人們過去有想過什麼才是真正「對的人」嗎？我們都想要幸福，可是每個人描繪出來的幸福不會相同，所以每個人想要的「對的人」的標準也會不一樣，要找到「對的人」的標準，還是要先回到「對的自己」，我們真正應該思考的，並不是把所有的問題都歸咎於自己的不對，而是應該去探索什麼才是對的自己。

3.你這輩子唯一的主人，是自己

職場人們有過被另一半惡意批評的經驗嗎？其實在這世界上沒有人可以評判你的人生，因為你想做到的，跟你正在成為的，只有你自己知道，沒有人可以成為你好或壞的指標，因為在你的人生裡，「你」才是主角，所以必須是他要先符合你的標準，而不是你必須單方配合他，去變成他想要的樣子。

4.成為一個自己喜歡的人，就是最好的自己

勝負慾太強反倒容易造成消極想法？這幾年經過歲月的累積，職場人們不再因為贏過誰才覺得成功，你是因為比從前更靠近夢想，而覺得自己很棒，你只要真的盡力了，就足以為自己感到驕傲，職場人們一定會越來越喜歡自己，每一天都變得更好，成為一個自己喜歡的人，就是最好的自己。

5.你要找的是一個同行的夥伴，還是一根枴杖？

職場人們在幸福這條路上，會期望找到一個同行的夥伴，還是一根枴杖呢？如果選擇「拐杖」可以暫時將就一下，無論是木質的、金屬製的、強化塑膠做的都可以，如果是選擇「同行的夥伴」那就得審慎評估，因為選錯了夥伴，不但是糟蹋了那段旅程，最終也到不了幸福，倘若職場人們選擇拐杖，這段關係如同「需索」的關係，直到對方再也受不了最後斷裂，選擇「同行的夥伴」心態會互相支持，不只期待對方，也期許自己可以成為對方期待的人，一起成長，越來越好！

6.走再遠，你也會跟當時的自己保持聯絡

沒有人可以幫你下決定，因為人生是自己的，也只有自己知道，怎麼樣才是對自己最好的，走再遠，你也會跟自己保持聯絡，你知道什麼只是過程的風景，什麼才是你真正的目標，你聽過許多建議，可是路最後一定是靠自己走出來的。

7.當你開始愛自己，世界就會開始愛你

有時候會覺得對自己抱歉，有時候也會感謝現在勇敢的自己，終於你的每一步都是自己的了，從前那些走過的，都會化成經歷和學會，比起遺憾，更期待遠方的風景，你還有前方，還有無限的可能，世界不會總有方向，有時候考驗會很複雜，當一個人不知道該往哪裡走的時候，就往愛自己的方向走。

以上為角子〈你會用最好的自己，去迎接會好的幸福〉7大金句盤點，職場人們最喜歡哪一句呢？

【延伸閱讀】

人氣作家不朽「看待生活的10大金句哲理」！嘗試就是尋找的過程、不後悔，即是安放遺憾最好的方式

韓國心靈導師「金美敬」10則解憂金句盤點： 「如果要等到一切都準備好，那麼一輩子都開始不了」

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 角子, 金句, 你會用最好的自己，去迎接最好的幸福

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