薇姿驚傳撤台？5月關閉所有零售通路　網嘆：已經愛用好多年了！

記者李薇／台北報導 圖／薇姿官網、vichylaboratoires IG

醫美保養品牌薇姿在1月31日宣布，因應策略調整，決定於2024年5月調整並逐步關閉薇姿台灣的線上／線下零售點，所有會員相關權益也將在9月1日兌換完畢，許多網友收到消息，都覺得超不捨，「東西蠻好用的，已經愛用好多年了」。

薇姿以溫和有效的保養單品，從1996年在台灣上市至今，已經超過27年，在2024年初，無預警在官方網站與社群發布，即將關閉所有線上與線下通路的消息，記者致電客服，也表示，5月之後將買不到旗下的產品，目前所有的販售據點也都是賣完為止，不會再進新貨，其會員點數則是會在9月1日失效。致電官方尚未給予回應。

許多網友收到消息，也紛紛留言，「不是吧，我還蠻喜歡薇姿的」、「考慮多囤兩罐水楊酸」、「M89用超多年了，還有好多點數的說，覺得它家積點送得很大方」、「真假，薇姿東西蠻好用的說」，大多數人都不敢相信，覺得惋惜。

從法國溫泉古城起家的薇姿創立於1931年，創辦人發現薇姿小鎮的溫泉水，可以為肌膚帶來很好的舒緩效果，而成立品牌，在1955年被美妝龍頭L’OREAL收購，觸角遍及世界，1996年4月在台灣上市，深受很多敏感肌膚的喜愛，尤其是M89火山能量微精華、火山礦物溫泉水、智慧保濕超進化系列等，都是很經典熱賣的品項。