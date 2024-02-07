fb ig video ETtoday search mobile

薇姿驚傳撤台？5月關閉所有零售通路　網嘆：已經愛用好多年了！

>

記者李薇／台北報導　圖／薇姿官網、vichylaboratoires IG

醫美保養品牌薇姿在1月31日宣布，因應策略調整，決定於2024年5月調整並逐步關閉薇姿台灣的線上／線下零售點，所有會員相關權益也將在9月1日兌換完畢，許多網友收到消息，都覺得超不捨，「東西蠻好用的，已經愛用好多年了」。

▲薇姿,Vichy,保養,醫美。（圖／IG、官網）

薇姿以溫和有效的保養單品，從1996年在台灣上市至今，已經超過27年，在2024年初，無預警在官方網站與社群發布，即將關閉所有線上與線下通路的消息，記者致電客服，也表示，5月之後將買不到旗下的產品，目前所有的販售據點也都是賣完為止，不會再進新貨，其會員點數則是會在9月1日失效。致電官方尚未給予回應。

▲薇姿,Vichy,保養,醫美。（圖／IG、官網）

許多網友收到消息，也紛紛留言，「不是吧，我還蠻喜歡薇姿的」、「考慮多囤兩罐水楊酸」、「M89用超多年了，還有好多點數的說，覺得它家積點送得很大方」、「真假，薇姿東西蠻好用的說」，大多數人都不敢相信，覺得惋惜。

▲薇姿,Vichy,保養,醫美。（圖／IG、官網）

從法國溫泉古城起家的薇姿創立於1931年，創辦人發現薇姿小鎮的溫泉水，可以為肌膚帶來很好的舒緩效果，而成立品牌，在1955年被美妝龍頭L’OREAL收購，觸角遍及世界，1996年4月在台灣上市，深受很多敏感肌膚的喜愛，尤其是M89火山能量微精華、火山礦物溫泉水、智慧保濕超進化系列等，都是很經典熱賣的品項。

►最黏老婆的三大星座男！TOP 1願意為愛付出一切　犧牲自己也可以

►第一眼看到蘋果、大樹還是小孩？測出你天生是什麼命格

►會成大事！從不情緒化的三大星座　TOP 1看似冷漠其實是在冷靜思考

 

關鍵字：

薇姿, Vichy, 保養, 醫美

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

《和我老公結婚吧》朴敏英大秀纖細美腿　搭擋羅人友曖昧感爆棚！

《和我老公結婚吧》朴敏英大秀纖細美腿　搭擋羅人友曖昧感爆棚！

秀智、李聖經都在剪的日系公主切　2024春夏髮型4大趨勢照著剪就潮

秀智、李聖經都在剪的日系公主切　2024春夏髮型4大趨勢照著剪就潮

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

你第一眼看到是天鵝還松鼠？選擇它表示超理智又有邏輯 打造約會性感亮點！上市即秒殺唇萃、社團推爆唇膏必買 擺脫不了的療癒小物：果凍青蛙面膜、巧克力按摩梳、粉底奶油刀都好想要！ 談戀愛最帥的三大星座男！TOP 1天生不差又會打扮　溫文儒雅包裝善變脾氣 A醇、A醛保養品5大常見QA！為什麼是黃色的、能不能白天擦？ Diptyque莓果＋玫瑰創造香氣協奏曲　譜出戀人最濃郁愛意好浪漫 薇姿驚傳撤台？5月關閉所有零售通路　網嘆：已經愛用好多年了！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面