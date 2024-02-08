風・Luxury／卡地亞龍騰四海錶好威　IWC喜氣紅錶秀金龍自動盤

▲卡地亞RONDE LOUIS CARTIER亞洲限定高級珠寶腕錶，3,970,000元。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

延續上周《ET FASHION》的「風・Luxury」單元盤點龍年錶主題，本周完整呈現運用金雕工藝雕琢栩栩如生龍姿態的錶款，以及結合複雜功能陀飛輪的設計，彰顯品牌在裝飾與製錶工藝的卓越成就；除了數百萬元的頂級錶，中價位品牌則推出相對容易入手的龍年限量錶，無論是面盤、錶背裝飾的龍圖騰，或是鏗鏘有力的一個「龍」字，都相當醒目。







▲海瑞溫斯頓限量8只的Moments系列2024龍年限定腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供）

金雕工藝龍錶

既是珠寶亦是鐘錶名家的卡地亞（Cartier），結合兩項傲人工藝創作龍騰四海意象的RONDE LOUIS CARTIER亞洲限定高級珠寶錶，面盤上以珍珠母貝勾勒出起伏浪花，點綴象徵海浪泡沫的白色珍珠如海浪浮沫，湛藍的波濤則運用掐絲琺瑯工藝，金雕龍從海一躍而出，畫面十分生動；海瑞溫斯頓（Harry Winston）則為女性創作Moments龍年錶，波浪般白色立體珍珠母貝雲朵中飛出覆紅漆的手工雕刻龍，嘴巴含著珍珠顯得俏皮。

▲Arnold & Son限量8只的Luna Magna皓月紅金《龍年》腕錶，3,072,000元。

Arnold & Son發表的Luna Magna皓月紅金龍年腕錶，呈現霸氣金龍，有趣的是招牌超大球體月相成為雙金龍遊戲的明珠；罕見推出生肖錶的Dior，也運用金雕技法於Dior Grand Soir Year of The Dragon限量錶上刻畫龍首，再結合羽毛鑲嵌工藝綴飾上金色鬃毛，展現帝王般的氣勢。

▲限量18只的DIOR Grand Soir龍年限量腕錶，1,450,000元。（圖／Dior提供）

複雜功能錶

Roger Dubuis（羅杰杜彼）、寶璣（Breguet）、雅典錶（Ulysse Nardin）龍年限量錶均結合陀飛輪功能，讓此複雜功能也成為祥龍圖案重要的一景。Roger Dubuis推出Excalibur Dragon Monotourbillon 王者系列單飛行陀飛輪龍年限量腕錶，以抽象手法並運用27枚黃銅組件打造飛龍，錯落鑲嵌在25個不同水平面上，彷彿是複雜機芯的一部分。





▲Roger Dubuis限量28只的Excalibur Dragon Monotourbillon王者系列單飛行陀飛輪龍年限量腕錶，7,740,000元。（圖／Roger Dubuis提供）

寶璣Classique Double Tourbillon Dragon 5345PT/1S/9XU 05 腕錶，則以雙陀飛輪錶為藍本，讓金龍盤旋在兩個陀飛輪之間，龍爪則緊抓著一顆珍珠母貝製成的龍珠，但此非固定版本，寶璣開放客製，祥龍的造型和顏色皆可進行個人化訂製，時標、指針、錶帶也可從品牌設計中選擇；雅典錶BLAST陀飛輪錶則彰顯「金龍護珠」主題，手工雕刻的玫瑰金巨龍盤踞在中央X框架上，凝望著陀飛輪框架上的珍珠。

▲寶璣Classique Double Tourbillon Dragon 5345PT/1S/9XU 05 腕錶。（圖／寶璣提供）





▲雅典錶BLAST陀飛輪金龍腕錶，3062,000元。（圖／雅典錶提供）

喜氣龍錶

紅色與金色是喜氣新年的代表色，IWC（萬國錶）葡萄牙系列計時腕龍年特別 版，正面是酒紅色，錶背則顯露騰龍造型的自動盤；百年靈（Breitling） Chronomat B01 42 機械計時腕錶「龍年限量版」同樣以酒紅色為主色調，小驚喜是9時小秒針盤印有紅色飛龍圖案，透明藍寶石水晶底蓋也印有飛龍圖案相呼應。

名士（Baume & Mercier）則於月相功能點綴龍圖案，限量150只利維拉Baumatic日期月相腕錶10744龍年特別版的鍍金龍形紋樣與鍍金月相盤的結合，象徵「陰陽應象，萬象歸一」；TITONI梅花錶則於Seascoper 600 CarbonTech系列篆龍錶的12時位置，點綴紅色篆體「龍」字，鏗鏘有力的設計讓人過目難忘。

▲IWC為中國農曆龍年推出限量1000只的IWC葡萄牙系列計時腕錶，錶背顯露龍形自動盤。（圖／IWC提供）

▲百年靈限量88只Chronomat 42 機械計時腕錶龍年版，透明錶背飾以紅色龍形圖案。（圖／百年靈提供）





▲名士限量150只利維拉Baumatic日期月相腕錶10744龍年特別版。（圖／名士提供）





▲TITONI梅花錶Seascoper 600 CarbonTech系列篆龍錶，限量188只，115,500元。（圖／梅花錶提供）