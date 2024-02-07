fb ig video ETtoday search mobile

蔬菜要多吃！日本長壽研究：「抗老3寶」有益健康

>

▲▼日本長壽研究：「抗老3寶」有益健康 。（圖／Unsplash）

▲高麗菜被美國時代雜誌選出為三大長壽食物之一。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人健康觀念日益抬頭，吃的好比吃飽更為重要，健康主播鄭凱云就在《小紅書》分享，日本為長壽大國，經調查研究發現1000名高齡人的飲食習慣，找出共同點「膳食纖維」為長壽重點，對於預防大腦、血管、腸子老化很有幫助，其中點名3款蔬菜為「抗老3寶」，適當補充對身體有益。

#高麗菜

高麗菜含有大量膳食纖維，雖然煮熟後體積變小變軟，但是膳食纖維還是一樣多。不只如此，高麗菜還能幫助排毒且護胃，容易消化不良或是胃部不適的人，多吃高麗菜更好，更含有有蘿蔔硫素和麩胱甘肽，被美國《時代雜誌》選出維的三大長壽食物之一。

#牛蒡

牛蒡營養成分相當高，內含大量的纖維素、胡蘿蔔素、蛋白質、皂素、鈣、磷、鐵、鎂、鋅等，且牛蒡擁有最佳的水溶性和非水溶性纖維的比例。研究指出，它內含水溶性食物纖維-菊糖，是腸道益生菌的重要養分，對淨化血液和排出體內毒素很幫助，是日本人相當推崇的健康食材。

▲▼日本長壽研究：「抗老3寶」有益健康 。（圖／Unsplash）

▲茼蒿現在正當季。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

#茼蒿

茼蒿熱量低，且擁有充足水分，高鉀又高纖，內含咖啡中常見的抗氧化物質-綠原酸，對於抗老很有助益。且含有相當高的維生素K，研究顯示，缺乏維生素K和骨質疏鬆有相當關聯，維生素K在血液中的濃度越高，越能增強年長者的記憶力。

關鍵字：

抗老, 長壽, 膳食纖維, 蔬菜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

薇姿撤台官方證實了！5月關閉所有零售通路　網不捨：已經愛用好多年

薇姿撤台官方證實了！5月關閉所有零售通路　網不捨：已經愛用好多年

愛情中最難伺候三大星座！TOP 1各種潔癖又完美主義　讓人壓力超大

愛情中最難伺候三大星座！TOP 1各種潔癖又完美主義　讓人壓力超大

安格斯12星座一周運勢2／5-2／11　金牛錢滾錢、射手強大氣場擋不住

安格斯12星座一周運勢2／5-2／11　金牛錢滾錢、射手強大氣場擋不住

禿頭不一定是遺傳！髮型師：落髮前出現「4警訊」要注意 每天都要吃早餐？營養師揭判斷1關鍵　搭配飲食3重點更健康 你的幸運會來自哪個特質？超準心測秒速分析狀態 MARC JACOBS讓洋娃娃走上伸展台！服裝超級不合身　巨大蓬頭比例怪 戀愛中超被動星座Top 3！第一名嚴重口是心非　容易錯過真愛 迪麗熱巴旗袍造型美翻　珍珠戴好戴滿貴氣過新年 最黏老婆的三大星座男！TOP 1願意為愛付出一切　犧牲自己也可以

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面