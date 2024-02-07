蔬菜要多吃！日本長壽研究：「抗老3寶」有益健康





▲高麗菜被美國時代雜誌選出為三大長壽食物之一。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人健康觀念日益抬頭，吃的好比吃飽更為重要，健康主播鄭凱云就在《小紅書》分享，日本為長壽大國，經調查研究發現1000名高齡人的飲食習慣，找出共同點「膳食纖維」為長壽重點，對於預防大腦、血管、腸子老化很有幫助，其中點名3款蔬菜為「抗老3寶」，適當補充對身體有益。

#高麗菜

高麗菜含有大量膳食纖維，雖然煮熟後體積變小變軟，但是膳食纖維還是一樣多。不只如此，高麗菜還能幫助排毒且護胃，容易消化不良或是胃部不適的人，多吃高麗菜更好，更含有有蘿蔔硫素和麩胱甘肽，被美國《時代雜誌》選出維的三大長壽食物之一。

#牛蒡

牛蒡營養成分相當高，內含大量的纖維素、胡蘿蔔素、蛋白質、皂素、鈣、磷、鐵、鎂、鋅等，且牛蒡擁有最佳的水溶性和非水溶性纖維的比例。研究指出，它內含水溶性食物纖維-菊糖，是腸道益生菌的重要養分，對淨化血液和排出體內毒素很幫助，是日本人相當推崇的健康食材。

▲茼蒿現在正當季。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

#茼蒿

茼蒿熱量低，且擁有充足水分，高鉀又高纖，內含咖啡中常見的抗氧化物質-綠原酸，對於抗老很有助益。且含有相當高的維生素K，研究顯示，缺乏維生素K和骨質疏鬆有相當關聯，維生素K在血液中的濃度越高，越能增強年長者的記憶力。