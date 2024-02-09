10款「龍年精品包」讓你乖乖奉上壓歲錢！LV、DELVAUX超討喜

文／美人圈

喜迎「龍」年，很多時尚精品都紛紛祭出充滿節慶氛圍的討喜包款。但一般而言，無論中外，每當提到龍圖騰時，都不會立刻與「時尚」聯想在一起，甚至有時還覺得龍紋很俗氣！以下BEAUTY編集結的龍年精品包不僅一掃你的刻板印象，俏皮可愛的外型，搭配喜氣紅色和顯嫩的粉色，每一款都散發令人難以抵擋的魅力，一起看下去吧。

2024龍年限定精品包

1：Louis Vuitton Nano Speedy

Louis Vuitton經典熱賣Nano Speedy在龍年也推出超可愛特別限定版！同樣以Monogram帆布裁製而成，並在皮革手柄的固定位加入仿如龍首及龍尾的造型，充滿新意外，也十分應景。此手袋還設有可拆式肩帶，可作不同方式攜帶，過年背這咖去親戚朋友家拜年絕對是回頭率滿分。

▲Louis Vuitton Nano Speedy，NT$75,500。（圖／Louis Vuitton）

2：DELVAUX Cool Box Nano

史上最可愛的小龍包來啦！DELVAUX在龍年也為經典Cool Box Nano包注入新氣象，包款採用Taurillon Soft柔軟粒紋小牛皮，一體成型的拉鍊改為喜氣的龍，且龍麟、立體龍鬚和後方尾巴也都完美還原。包款乍看之下很像一條龍咬著D形扣飾，且龍的眼睛瞇成一條線給人一種俏皮呆萌感，櫻花粉配色激發滿滿少女心，手拎、斜背都是焦點。

▲DELVAUX Cool Box Nano，價格店洽。（圖／Beauty美人圈提供、DELVAUX）

▲DELVAUX小龍包櫻花粉配色激發滿滿少女心。（圖／Beauty美人圈提供）

3：Dior Book Tote Dragon Zodiac刺繡中型托特包

Dior Book Tote是品牌創意總監Maria Grazia Chiuri設計的款式，現已成為Dior美學典範。新款Dior Book Tote Dragon Zodiac刺繡中型托特包綴以全幅Zodiac主題圖案刺繡，中央Christian Dior字樣完美彰顯身份，繽紛色彩向Niki de Saint Phalle致上崇敬之意，辨識度極高，完全不擔心投資一咖會到處撞包，拎在手上很有態度！

▲Dior Book Tote Dragon Zodiac刺繡中型托特包，NT$110,000。（圖／Dior）

4：GUCCI DIONYSUS肩背包

就在你以為當年叱吒時尚圈的GUCCI酒神包已經OUT了，GUCCI龍年又再次將其推入大眾視野，以更霸氣的面貌圈粉無數！龍年主打限定款DIONYSUS肩背包少了原先GG Supreme帆布LOGO印花的成熟氣質，以百搭的白色為主調，邊緣及包款背面則飾有充滿活力的醒目紅色龍形符碼，可手提也可肩背，將這款如希臘神話般迷人的包款變得更加年輕可愛，洋溢歡欣鼓舞的喜氣氛圍。

▲GUCCI DIONYSUS肩背包，NT$103,000。（圖／GUCCI）

5：Ferragamo紅白印花龍紋水桶包 ，NT$67,900

Ferragamo 2024農曆新春龍年限定系列以紅色龍形印花為主軸，保留了品牌經典元素的同時，巧妙地融入中式傳統元素。經典的水桶包以白色為底，龍紋飛騰其上，如同畫布上栩栩如生的作品，加上招牌金屬掛飾，年味滿滿的設計把好運「龍」藏包裡啦！

▲Ferragamo紅白印花龍紋水桶包 ，NT$67,900（圖／Ferragamo）

6：CELINE TILLY手袋 CELINE BY HEDI SLIMANE

今年農曆新年恰逢情人節，因此CELINE也搶先為廣大男友設想好最夢幻的禮物，直接打造一款新年限定粉色TILLY手袋！捨棄花俏的圖騰意象，以討喜粉色增添新春意趣，摩登俐落的包型設計，綴以辨識度的TRIOMPHE金屬飾件，讓品牌在手袋製作工藝與結合年輕脈動上，取得完美的平衡，同時體現手袋簡約而精緻的風格。BLACKPINK Lisa前陣子也瘋狂上身同款老花樣式，真的必收！

▲CELINE TILLY手袋 CELINE BY HEDI SLIMANE，NT$83,000。（圖／CELINE）

7：BULGARI Serpenti Forever石榴石紅色水蛇皮迷你手提肩背包

過年怎能少了喜氣洋洋的紅色包款！寶格麗Serpenti Forever石榴石紅色水蛇皮迷你手提肩背包新年限定款為新春節慶描繪濃烈色彩，石榴石色水蛇皮閃耀矚目光澤，搭配同色系標誌性蛇首釦環，汲取自1960年代Serpenti系列珠寶的靈感，流露迷人風采，象徵新年「紅」運的美好祝願。

▲BULGARI Serpenti Forever石榴石紅色水蛇皮迷你手提肩背包 ，價格店洽。（圖／BULGARI）

8：LOEWE Flamenco Purse迷你包

不同於其他品牌以龍圖騰展現精神，LOEWE全新Flamenco Purse迷你包款以限量玉石吊墜的精湛工藝為靈感，注入珍藏古玉的色彩如翠綠色、深磚紅、春玉綠、糖黃色、深卡其及淺紫色。包形如圓球（也像過年福袋），甄選柔軟納帕羊皮製成，精美褶皺展現如枕頭般輕盈、立體的空氣感。而內袋均附有一塊與包款同色系的玉環，象徵著新年好運。

▲LOEWE Flamenco Purse迷你包，NT$78,000。（圖／LOEWE）

9：Bottega Veneta Jodie編織皮革造型手提包

Bottega Veneta人氣Jodie編織包注入龍年元素，在滾邊細節和扭結處都採用皮革工藝製作出立體的龍鱗片效果，象徵財富、光明的亮黃色與白色交錯超吸睛！當然，龍尾提把也是一大亮點，相當應景但又不會過於張揚，是一款誰看都會愛不釋手的美包。

▲Bottega Veneta Jodie編織皮革造型手提包，NT$155,000。（圖／Bottega Veneta）

10：Valextra Nolo包迷你款

Valextra Nolo包款搭配新春應景紅色調，攜帶至各種場合都是亮眼焦點。內部設有兩個隔層易於收納，並有著呼應品牌名稱的「V」字形刻角，可斜背也可肩背，完美消化過年各種穿搭！

▲Valextra Nolo包迷你款，NT$104,000。（圖／Valextra）



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