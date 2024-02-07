過年新裝準備＆髮肌保養大全！柔和桃、貴氣酒紅光療指甲超熱門

文／女子學

過新年、穿新衣、戴新帽！熱鬧的農曆年節，有著萬象更新、一切嶄新充滿希望的光彩，這份歡慶之情，從裡到外的「除舊布新」，可說是東方民族的傳統文化。

即將迎來金龍年，準備好要如何打扮自己，讓自己容光煥發呢？想要變得美美的，就要把治裝費用在對的地方，本篇將細從光療指甲分享，到服飾、髮品的品牌推薦，提供黃臉婆變身少婦的秘訣，讓我們一起「妝水水」，華麗地過新年吧！

光療指甲

2024 Pantone柔和桃

當Pantone一公布2024年代表色「柔和桃」，不少人真是又驚又喜，溫潤的氛圍、輕輕的暖色調，無論出現在哪個角落，都能營造出舒適又溫馨的感覺。

▲今年必換上絕美的柔和桃美甲。（圖／Pinterest，下同）

而在美甲上，柔和桃的表現與應用，更是時下都會女性討論的高度話題，追求這種溫暖、清透、低調的質感；像簡單的碎鑽點綴、奪目暈染或是經典法式都很好呈現，再針對個人膚色喜好調整便有著不同的風格！

萬年不敗資深酒紅

如果柔和桃是低調款，那新年主色調的紅色、酒紅色，便是年節無法掩飾的高調主義！加上過年加持，指尖上的表現彷彿也跟著迎春，展現自我華麗。

尤其是帶點深沉感的酒紅色，不挑膚色，在黃皮膚的我們身上特別有顯白作用，有些比較保守的媽媽，也會選擇做在腳上自己欣賞。大推有美麗折射的貓眼，或是加點金箔、珍珠搭上艷麗的紅色，馬上年節感滿滿。

必敗新衣



都會女性的優雅秘訣：U’re

品牌秉持著每個女性的多元風格，以日系輕甜概念讓大家呈現最好看的樣子！有時魅力、有時可愛，有時則輕鬆，如同每天不一樣的心情，藉由穿搭來表現。

▲柔和感的日系風格也適合走春穿搭。（圖／U’re官網）

U’re整體為柔和感較重的日系氛圍，打造典雅的時尚都會女性樣貌。面對多變的天氣，可透過針織衫、洋裝、毛衣等單品搭配，再帶上一件新的大衣外套，展現溫柔的清新氣質。如果喜歡較艷麗的紅色、黃色等亮色系，亦可至現場試穿選購喔！

畫龍點睛的小飾品：List.U

由女星大牙周宜霈共同創立的飾品品牌List.U，以時尚且平價的高CP值，成功打入小資市場，無論是想找耳環、項鍊、手鍊或者是戒指，一進到網站，每個人都能找到心有所屬的好物。

▲過年穿搭加些小飾品整體造型又再加分。（圖／List.U官網）

說到過年，高雅的珍珠和艷麗的紅色非常搭，化為飾品妝點，使整體造型又再加分！另外像清透的蛋白石手鍊，或者以純銀的造型戒指，配上前面推薦的光療美甲，不僅時尚好看，自己看了更是賞心悅目。

養髮染髮



居家染髮：日本墨之君白髮染

有了新指甲、新衣服、新飾品，怎麼哪邊看起來還是怪怪的呢？原來是頭上的絲絲白髮，正大光明地恣意生長，愉悅的心情馬上降了一大半。

▲居家染髮輕輕鬆鬆變美麗。（圖／黑淬絲官網，下同）

這時，可選擇省時又省力的居家染髮，輕輕鬆鬆變美麗！推薦來自日本的墨之君利尻昆布白髮染，採用北海道的利尻昆布作為原料，其具有獨特的黏液，能養護秀髮，加上櫻花葉精華及水解蠶絲蛋白等高保濕植萃修護成分，改善受損髮絲、提高光澤；最重要是，染髮時不會有可怕的刺鼻味，染後柔順不糾結，是消費者屢屢回購的原因！

養護洗髮：黑淬絲賦活洗髮精

當外出走春、拜年一整天後，頭髮的清潔養護也千萬不可馬虎，尤其在頭髮的部分，假如待在濕冷的北部很容易毛躁，如果在豔陽高照的南部則較容易出油，所以還是得做好日常保養。

日系品牌黑淬絲近期華麗大變身，除了原先兩支強健髮根的漢方控油豐盈洗髮精以及咖啡因保濕護色洗髮精升級2.0版本，瓶身富含質感、配方更精確；另亦推出全新蜂膠草本淨化洗髮精，溫和植萃舒緩頭皮、穩定髮肌，還有水潤輕感髮肌護髮素，對頭皮無負擔，不管染燙或乾燥髮都很適合，幫助頭髮維持光澤平衡，搭配黑淬絲系列任一款洗髮精都很適合喔！

忙碌了一整年，農曆年節是個好好跟全家相聚、團圓的好時光，想像全家一起妝水水、穿美美，然後一同出遊、走春拍照，勢必可以留下美好的家族回憶呢！

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