168斷食法好夯！營養師曝「9種人」別輕易嘗試





▲營養師直言「168斷食法」，9類人不適用。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

「168斷食法」是不少人嘗試減重的方式，簡單來說，就是將一天的進食在8小時內完成，其餘16小時禁食，營養師程涵宇在臉書分享，斷食16小時候身體燃脂能達到減重效果，但她也建議9種人要放棄這種減重法，不要輕易嘗試。

▲不少人會利用斷食法來控制體重。

營養師程涵宇說明，168斷食法除了能幫助減重，還有抗氧化、增加DNA修復、改善胰島素阻抗、幫助血壓穩定、改善認知功能、不影響運動表現等效果。雖說這個方式大家已經不陌生，但她也提醒有9種人不太適合。

#BMI 小於18的人



已經瘦就不要在追求更瘦了，BMI小於18的人，已經低於健康的標準，應該先健康體重為優先、營養充足的飲食型態，對身體才是好的。

#沒刻意減重，過去6個月內體重下降超過體重的10%

體重在短時間內大量下降的狀態，可能罹患了某些疾病，建議先找到體重減少原因，不適合進行斷食。

#消化道急性疾病/胃潰瘍

斷食法的長時間空腹會對腸胃造成刺激，可能會加重消化道潰瘍、胃炎的症狀，應先完成疾病的治療再與醫生及營養師討論。

#腎臟疾病

斷食對心腎臟疾病患者來說可能會造成電解質不平衡的危險。

#第一型糖尿病

第一型糖尿病會定時施打胰島素，貿然進行168斷食有可能造成低血糖，很危險，如果有減重需求應該與醫生及營養師充分討論。

#半年內進行過大型手術

手術後身體會需要更多營養修復身體組織及適應生理運作，因此較不適合進行斷食。

#懷孕和哺乳

懷孕及哺乳期需要充足的營養供給胎兒，不適合刻意長時間的空腹。

#青少年、兒童

正處於發育階段，需要均衡充足的營養。

#暴食症/厭食症

飲食失調者應該要以恢復健康的飲食狀態為優先，同時進行斷食減肥會影響暴食厭食症狀的治療。