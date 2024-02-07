168斷食法好夯！營養師曝「9種人」別輕易嘗試

▲營養師直言「168斷食法」，9類人不適用。（圖／Unsplash）
記者曾怡嘉／台北報導
「168斷食法」是不少人嘗試減重的方式，簡單來說，就是將一天的進食在8小時內完成，其餘16小時禁食，營養師程涵宇在臉書分享，斷食16小時候身體燃脂能達到減重效果，但她也建議9種人要放棄這種減重法，不要輕易嘗試。
▲不少人會利用斷食法來控制體重。
營養師程涵宇說明，168斷食法除了能幫助減重，還有抗氧化、增加DNA修復、改善胰島素阻抗、幫助血壓穩定、改善認知功能、不影響運動表現等效果。雖說這個方式大家已經不陌生，但她也提醒有9種人不太適合。
#BMI 小於18的人
已經瘦就不要在追求更瘦了，BMI小於18的人，已經低於健康的標準，應該先健康體重為優先、營養充足的飲食型態，對身體才是好的。
#沒刻意減重，過去6個月內體重下降超過體重的10%
體重在短時間內大量下降的狀態，可能罹患了某些疾病，建議先找到體重減少原因，不適合進行斷食。
#消化道急性疾病/胃潰瘍
斷食法的長時間空腹會對腸胃造成刺激，可能會加重消化道潰瘍、胃炎的症狀，應先完成疾病的治療再與醫生及營養師討論。
#腎臟疾病
斷食對心腎臟疾病患者來說可能會造成電解質不平衡的危險。
#第一型糖尿病
第一型糖尿病會定時施打胰島素，貿然進行168斷食有可能造成低血糖，很危險，如果有減重需求應該與醫生及營養師充分討論。
#半年內進行過大型手術
手術後身體會需要更多營養修復身體組織及適應生理運作，因此較不適合進行斷食。
#懷孕和哺乳
懷孕及哺乳期需要充足的營養供給胎兒，不適合刻意長時間的空腹。
#青少年、兒童
正處於發育階段，需要均衡充足的營養。
#暴食症/厭食症
飲食失調者應該要以恢復健康的飲食狀態為優先，同時進行斷食減肥會影響暴食厭食症狀的治療。
我想要說....