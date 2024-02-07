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馬卡龍香皂、北歐薔薇蠟燭好浪漫！情人節送禮首選清單

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

聞到好聞的香氣，會讓人立刻心曠神怡，比起視覺或是味覺的體驗更直接，以下就推薦情人節適合送另一半的香氛好物，包括：馬卡龍香皂、北歐薔薇蠟燭等等，光是意境就讓人嚮往。

＃Skandinavisk 北歐薔薇花園香氛蠟燭，65g、售價780元

▲Skandinavisk,Claus Porto,Bon Parfumeur,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

浪漫的玫瑰花香調非情人節莫屬，尤其是這香味更是誰聞誰愛的單品，來自北歐的玫瑰園是珍奇之地，只有最強韌的花種與栽花人最專注的培育呵護下，才能讓嬌嫩的花朵在漫長嚴寒的冬日洗禮後煥然盛放香氣，讓人不禁聯想到愛情。

＃Claus Porto 馬卡龍香氛皂禮盒－Iris彩虹鳶尾，售價780元

▲Skandinavisk,Claus Porto,Bon Parfumeur,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

馬卡龍香氛皂靈感來自色彩繽紛的馬卡龍，禮盒更如珠寶盒般充滿質感與趣味，如同一場處處滿載驚喜的愛情，小巧薄片的造型，不僅適合送禮，帶去旅行也是非常方便，繽紛的顏色與香氣充滿愉悅的感受，一共15片每天都可以換上喜愛的香氣。

＃Bon Parfumeur 中性淡香精203，30ml、售價1800元

▲Skandinavisk,Claus Porto,Bon Parfumeur,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

活潑的紅色水果香，覆盆子在橙花油和茉莉花香的襯托下變得溫暖，香草、白木和麝香交織在一起，將香水完美融合，如同圖盧姆烈日下的一杯冰鎮果茶，熱情與冷靜之間流動著成熟的愛戀，噴上身更能展現出個人魅力。

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關鍵字：

Skandinavisk, Claus Porto, Bon Parfumeur, 香氛, 香水

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