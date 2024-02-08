抗老美肌還防疾病！營養師教吃「4類抗氧化食物」對抗自由基

▲營養師建議平時多吃4類抗氧化食物，能幫助抗老、維持健康和預防疾病。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

不管是愛美、重視抗老保養或是關注健康的人，應該都聽過「自由基」，自由基過多會破壞細胞、器官，不僅會加速老化，還會導致疾病產生。營養師陳心驊（菲菲）就分享與自由基對抗的4種抗氧化營養素，不僅能保護細胞不被傷害，維持身體健康、預防疾病產生，還能幫助肌膚抗老、養顏美容。

陳心驊指出，自由基是一種不穩定的物質，在人體內會藉由細胞、遺傳物質，導致器官受損，目前已被證實與老化、疾病的產生有密切相關。而包含藥物、吸菸、壓力、酒精、過度運動、加工食品、缺乏睡眠等，都會使身體產生自由基，自由基無所不在，因此如何降低自由基在體內造成的破壞極為重要，建議平時可多從飲食中攝取以下4種抗氧化營養素。

＃穀胱甘肽



穀胱甘肽又稱為麩胱甘肽，是由麩胺酸、半胱胺酸及甘胺酸組成的小分子蛋白質，為體內抗氧化重要成分，可幫助健康細胞抵抗自由基的破壞，人體內的穀胱甘肽會隨著老化、不良飲食及生活習慣而減少。

而穀胱甘肽可以在含硫化物的新鮮蔬菜、肉類中找到，像是蘆筍、秋葵、菠菜、青花椰等十字花科及牛肉、雞蛋、牛奶、酪梨等食物都富含穀胱甘肽。

＃維生素C、維生素E



維生素C為水溶性的抗氧化物，而維生素E為脂溶性抗氧化物，兩者皆為穀胱甘肽抗氧化功能的重要幫手，可稱為抗氧化與抗老界的「閃亮2姐妹」，共同維持人體內氧化還原的平衡。

堅果類、新鮮蔬菜水果都是維生素C、E的良好攝取來源，像是多吃杏仁、花生、菠菜、十字花科、柑橘類、芒果等食物都能攝取到。但要注意的是，維生素C加熱容易被破壞，建議食用新鮮蔬果；維生素E為脂溶性維生素，建議用油拌炒更能幫助吸收。

＃植化素



植化素是存在於植物性食物中的化學成分，不同於維生素及礦物質，同時具有防癌、對抗自由基的效果，植化素可提高人體免疫力、抗氧化作用、抑制癌細胞訊息傳遞。目前被大量研究的植化素包含：薑黃、槲皮素、多酚類等，目前還有許多尚未被發掘的植化素其實也在照顧著我們的健康。

建議可以執行「彩虹蔬果」計畫，像是紅色的甜椒、櫻桃、番茄、柚子等；橘色的胡蘿蔔、南瓜、柑橘類、哈密瓜等；黃色的玉米、香蕉、鳳梨等，每天都要吃到不同顏色的蔬菜水果。

最後她也提醒，體內許多機制都不是越強越好，例如免疫系統如果太弱就容易感冒，但如果太強會攻擊自己身體組織；抗氧化機制也是，自由基太多，會造成細胞、器官損傷，容易產生疾病、老化，但如果自由基太少，會使細胞訊息傳遞受阻，無法抵禦外來病原菌。

體內自由基雖然會造成身體疾病，但也是細胞訊息傳遞的重要橋樑，自由基和抗氧化物質就像翹翹板，維持平衡是最好的，多以食物攝取營養素，比較不會有中毒及過量的風險。