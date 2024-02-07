fb ig video ETtoday search mobile

龍年金飾不只卡哇伊還很酷！　黑銠電鍍龍更威了　

>

▲▼龍年金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品亮鏡金足金摩登龍項鍊與耳環。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導
迎接龍年來臨，金飾品牌龍年新作登場，清一色都是卡哇伊版本的小金龍首飾，周大福甚至為「迪士尼經典」系列中的米奇、奇奇與蒂蒂戴上龍帽，化身龍年小福星；點睛品則走出自我風格，推出Charme酷黑系列龍主題金飾，以潮流感設計吸引年輕族群。

▲▼龍年金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme Mni足金招財龍串飾搭配足金手鐲。

點睛品推出的龍年金飾風格百變，有可愛風格的Charme Mini足金萌龍串飾、時髦的亮鏡金足金摩登龍項鍊與耳環，以及結合硬金電鑄及黑銠電鍍工藝的Charme酷黑系列，極具個性的酷黑系列只有具象的龍首款式，還有取龍鱗紋打造的串飾，提供豐富的選擇。
 

▲▼龍年金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme酷黑足金威龍串飾搭配皮繩手環。

▲▼龍年金飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold推出躍動純金生肖純金串珠系列，中央為打籃球的生肖龍，單個9,600元。

Just God鎮金店於新年之際發表躍動純金生肖系列，今年將迎來巴黎奧運，恰好此系列讓十二生肖全化身為運動健將，以3D硬金及滴釉工藝刻劃姿態生動的純金串珠，新年主角龍變身為籃球員，模樣俏皮；而迪士尼粉絲不能錯過周大福迪士尼經典系列新品，米奇與奇奇、蒂蒂足金串飾全戴上龍帽子，化身龍年小福星，傳遞美好寓意，也為新春造型增添亮點。

▲▼龍年金飾 。（圖／公關照）

▲周大福「迪士尼經典」系列米奇龍年足金串飾7,800元（左起）、蒂蒂足金串飾9,400元，奇奇足金串飾9,400元。（圖／周大福提供）

▲▼龍年金飾 。（圖／公關照）
▲周大福「年年有餘」足金擺件（左）與「福瑞呈祥」足金擺件。

►迪麗熱巴旗袍造型美翻　珍珠戴好戴滿貴氣過新年

►風・Luxury／龍年錶竟有卡哇伊版！　小龍女戲時標好俏皮

關鍵字：

龍年, Just Gold, 點睛品, 周大福

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

迪麗熱巴旗袍造型美翻　珍珠戴好戴滿貴氣過新年

迪麗熱巴旗袍造型美翻　珍珠戴好戴滿貴氣過新年

G-SHOCK與TOYOTA拉力車隊強強聯手　沙漠色防泥錶帥翻

G-SHOCK與TOYOTA拉力車隊強強聯手　沙漠色防泥錶帥翻

紅髮艾德戴逾630萬AP錶遊台　超夯錶是饒舌歌手傑作

紅髮艾德戴逾630萬AP錶遊台　超夯錶是饒舌歌手傑作

潘瑋柏芬蘭甩尾逾6000萬超薄錶上手　與「菲董」撞同款 侯佩岑慘被老公拍成「風」婆子　卡地亞金錶、Dior夯包跟著搶鏡 很難買的歐米茄ｘSwatch錶11只一次收齊！　套錶登拍賣救盲 G-SHOCK近10萬高端錶拋光細膩　錶帶雙面都有戲 「貝嫂」不只「錶王」全包色　設計百年靈限量錶秀品味 張韶涵清新裝扮全是一線名牌　436萬AP彩虹錶閃爆 芬蘭獨立製錶絕美面盤接客訂　機刻雕花配隕石面也行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面