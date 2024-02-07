龍年金飾不只卡哇伊還很酷！　黑銠電鍍龍更威了　

▲點睛品亮鏡金足金摩登龍項鍊與耳環。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接龍年來臨，金飾品牌龍年新作登場，清一色都是卡哇伊版本的小金龍首飾，周大福甚至為「迪士尼經典」系列中的米奇、奇奇與蒂蒂戴上龍帽，化身龍年小福星；點睛品則走出自我風格，推出Charme酷黑系列龍主題金飾，以潮流感設計吸引年輕族群。







▲點睛品Charme Mni足金招財龍串飾搭配足金手鐲。

點睛品推出的龍年金飾風格百變，有可愛風格的Charme Mini足金萌龍串飾、時髦的亮鏡金足金摩登龍項鍊與耳環，以及結合硬金電鑄及黑銠電鍍工藝的Charme酷黑系列，極具個性的酷黑系列只有具象的龍首款式，還有取龍鱗紋打造的串飾，提供豐富的選擇。



▲點睛品Charme酷黑足金威龍串飾搭配皮繩手環。





▲Just Gold推出躍動純金生肖純金串珠系列，中央為打籃球的生肖龍，單個9,600元。

Just God鎮金店於新年之際發表躍動純金生肖系列，今年將迎來巴黎奧運，恰好此系列讓十二生肖全化身為運動健將，以3D硬金及滴釉工藝刻劃姿態生動的純金串珠，新年主角龍變身為籃球員，模樣俏皮；而迪士尼粉絲不能錯過周大福迪士尼經典系列新品，米奇與奇奇、蒂蒂足金串飾全戴上龍帽子，化身龍年小福星，傳遞美好寓意，也為新春造型增添亮點。





▲周大福「迪士尼經典」系列米奇龍年足金串飾7,800元（左起）、蒂蒂足金串飾9,400元，奇奇足金串飾9,400元。（圖／周大福提供）



▲周大福「年年有餘」足金擺件（左）與「福瑞呈祥」足金擺件。