羽絨衣、雪靴怎麼洗？低成本清潔法不破壞羽絨、沒留水印必學

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

冬季羽絨外套、羽絨背心或是雪靴，都是家家戶戶每個人必備的避寒用品，但是要怎麼清潔可以讓這類單品保存更久呢？以下就盤點幾個單品的清潔方式，一定要立刻收藏起來。

【羽絨外套清潔】

1.用牙膏、洗衣精混合一茶匙的小蘇打粉、2茶匙的白醋，然後大約加進200毫升溫熱的水在水盆裡面混合均勻。

2.然後挑選一支小刷子，毛不要太硬，然後沾取一點洗劑，在羽絨衣髒掉的地方稍微刷一下，就可以輕鬆把髒污帶走。

3.拿一個半乾的毛巾，把剛剛刷過的地方用毛巾擦拭過，大約可以擦兩遍。

4.然後用吹風機吹大約1分鐘就可以，溫度不要太高，若是可以晾乾也能達到一樣的效果。

【雪靴清潔】

1.先用乾的刷子，把整個雪靴的麂皮先用刷子掃過一遍，讓外層的灰塵與髒污都可以被帶走。

2.然後使用清水稀釋中性的洗衣液，混合均勻之後。

3.先用刷子沾一下洗潔劑，然後甩兩下，把上面多餘的水分甩掉大部分，可以避免雪靴留下水印。

4.接著順著同一個方向刷洗這個雪靴，最後用水加少許白醋。

5.使用不掉色的乾淨毛巾沾白醋水之後，順著同一個方向把髒污擦乾淨。

6.最後放在室內陰乾，或是吹風機溫風吹乾即可。