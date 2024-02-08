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被控營收創新高卻無年終　無印良品回應「未達目標敬請理解」

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▲高雄岡山無印良品。（圖／業者提供）

▲高雄岡山無印良品旗艦店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

龍年即將來臨，有自稱無印良品員工在品牌官方IG留言表示，大肆宣傳去年營收亮眼，卻不給第一線員工年終，留言一出許多網友也紛紛響應，還有留言內容表示自己在無印良品工作5年，從沒領過年終獎金，對此無印良品也在晚上發出聲明表示「營收及淨利皆未達成年度目標設定，敬請理解。」也說明4月跟10月會有季節獎金，基本上都有2個月。

無印良品近年在台大舉設立多個旗艦店，陸續進駐內湖美麗華、高雄岡山、信義計畫區與高雄大立百貨，旗艦店從600坪規模也逐漸增長，到近期最大間的高雄大立百貨有800坪以上規模，而據傳去年營收因持續展店，比前年增長70億元，然而龍年即將來臨，第一線人員卻被告知「今年無年終獎金」。

▲▼ 。（圖／翻攝自無印良品IG）

▲一則網友控訴引發許多網友留言 。（圖／翻攝自無印良品IG）

還有自稱是無印良品員工至官方IG留言，表示「我曾經滿心期待成為IA，但因為這家公司跟人，我感到深深失望，俗話說，只有無印，沒有年終」間接控訴品牌對員工未有對等待遇，此留言一出馬上引來大批留言回應，另一位網友表示「大肆宣傳台灣營收亮眼，請問有回饋給員工嗎？」還有許多內部管理抱怨的相關留言。

對此，無印良品官方也在晚間發布聲明，説明年度獎金分為季節獎金與變動獎金，並非只有春節前的變動獎金，與四月及十月的季節獎金合計，基本上都有兩個月以上的發放。本次引起討論的獎金發放屬於變動獎金，會依照年度營收與淨利達成狀況計算而決定是否發放。

無印良品表示，雖然2023年的年度營業額呈現表現良好的數字，但同時也有大部分的金額投資在對於未來市場的績效，在營收及淨利皆未達成年度目標設定的狀況下，因此未發放春節前的變動獎金。公司將另行以公告方式說明清楚本次獎金未發放原因，敬請理解。

以下為台灣無印良品公司聲明全文：
MUJI無印良品的年度獎金分為季節獎金與變動獎金，整體獎金結構並非只有春節前的變動獎金。台灣無印良品是依據日本母公司的會計年度進行獎金結算，以四月及十月的季節獎金合計，基本上都有兩個月以上的發放。

本次引起討論的獎金發放屬於變動獎金，變動獎金屬於營業利益達成獎金，會依照年度營收/淨利達成狀況計算而決定是否發放。雖然2023年的年度營業額呈現表現良好的數字，但同時也有大部分的金額投資在對於未來市場的績效，例如成立自設電子商務平台的投資、在地商品的開發、大型旗艦店的出店以及調整薪資制度等等內外部的投資計畫。

但是在營收及淨利皆未達成年度目標設定的狀況下，因此未發放春節前的變動獎金。也因此而造成公司夥伴們的不滿情緒，台灣無印良品公司非常重視夥伴聲音也很抱歉，公司將另行以公告方式說明清楚本次獎金未發放原因，敬請理解。

不過，四月份與十月份的季節固定獎金將照常發放，也請公司夥伴們安心。造成大家的困擾，台灣無印良品深感歉意。

關鍵字：

無印良品, 年終獎金, 無印聲明

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