朝陽灑落山頭美景躍錶面　Grand Seiko詩意設計迷人

▲Grand Seiko Heritage Collection 9R機芯20周年紀念錶SBGA497，195,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

鐘錶工坊所在地的四季美景，成為Grand Seiko的重要靈感來源，紀念品牌第一款搭載9R機芯腕錶問世20周年，推出全球限量1,500只的Grand Seiko Heritage Collection 9R機芯20周年紀念錶SBGA497，以及限量1,300只GMT功能的SBGE305腕錶，前者的粉色面盤與後者的紅色面盤分別受Grand Seiko Spring Drive手錶工坊所在的長野縣穗高山冬日與夏季景致啟發，詩意設計吸引藏家。

▲Grand Seiko Heritage Collection 9R機芯20周年紀念錶SBGA497面盤的漸層粉色，源自長野縣白雪皚皚的穗高山在朝陽照耀下美景。



Grand Seiko致敬2004年的初代Spring Drive腕錶誕生20周年的紀念錶，型號SBGA497的漸層粉紅面盤錶採用2005年亮相的「snowflake」錶款設計，演繹白雪皚皚的穗高山在朝陽照耀下的美景，整只錶以白鈦製成，戴起來更為輕盈舒適；第二款紀念錶為Sport Collection GMT腕錶，暗紅色面盤的設計靈感來自夏天時照亮穗高山的日出，搭配實用且簡易操作的兩地時間功能，滿足跨時區的旅人需求。

▲Grand Seiko Heritage Collection 9R機芯20周年GMT紀念錶SBGE305，195,000元。



蕭邦（Chopard）也於農曆新年之際，在台展出2款深受大自然啟發的腕錶，分別是全球各限量8只的Happy Sport Animal World系列北極熊與蜂鳥鑽錶，彰顯對生命的熱愛，並喚起大眾對兩種瀕危動物的重視，兩款錶均搭載具65小時動力儲存的Chopard L.U.C 96.23-L型機芯，最吸睛的是面盤上的活動寶石圖騰，以北極熊錶為例，面盤上鑲嵌蛋白石與珍珠母貝象徵冰山，上面有3顆三角形切割鑽石與鑲鑽北極熊恣意滑動，吸睛度百分百。

▲蕭邦Happy Sport系列Animal World北極熊鑽錶全球限量8只。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲蕭邦Happy Sport系列Animal World北極熊鑽錶的錶背顯露精心裝飾的機芯。