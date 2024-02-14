星巴克2／15開工日「全時段買一送一」　85度C紅茶拿鐵買二送一

▲星巴克開工日推全日買一送一啦。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

上班族的好朋友星巴克，當然在2／15龍年開工第一天準備好了，當天「全日」提供買一送一優惠，終於不用再等到上午11點啦，快快訊息同事揪咖準備喝起來，而85度Ｃ也在開工日推出紅茶拿鐵、慢熟奶茶買二送一優惠，西雅圖極品咖啡則在2／14、2／15推出咖啡全系列飲品第二杯半價優惠。

星巴克在2／15開工日推出「開工大吉 好友分享日」優惠，當天從門市開店起至晚上8點，民眾至店購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

不適用優惠品項包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。未提供優惠門市請看文後列表。

85度C也為了讓消費者降低連假後開工憂鬱，在2/15開工第一天，全台門市推出大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶同品項買2送1，大杯紅茶拿鐵三杯只要130元，平均一杯只要43元；大杯慢熟奶茶三杯也只需100元，相當於66折優惠。活動僅限門市現場購買，每人限購2組。活動寄杯卡每張10杯，買2張送1張，每組最高可省650元，寄杯辦法依各門市公告為主。

西雅圖極品咖啡也從今2／14起至2／15，從上午7點起至晚上8點，提供至店消費的民眾咖啡全系列飲品，同品項享第二杯半價優惠，優惠項目不含瓶裝水與手沖咖啡，此外也針對寄杯推特別優待，美式咖啡、拿鐵寄杯可享買二送一（限同品項、每人限購10組）。

星巴克買一送一不適用門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。