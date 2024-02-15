風・Luxury／王陽明寵妻送勞力士　情人節紅綠對錶放閃

▲王陽明與蔡詩芸情人節當天拍片曬恩愛。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

昨日西洋情人節，中外名人紛紛在社群網站上放閃，包括「地表最閃夫妻檔」王陽明與蔡詩芸，他們突破去年婚變傳言，在情人節當天拍片上演愛的抱抱，不僅如此，王陽明還送上勞力士（Rolex）已停產、超定價才買得到的珊瑚紅色面盤Oyster Perpetual腕錶寵妻，與他的綠面錶配成對錶，蔡詩芸霸氣說：「我值得擁有！」

▲蔡詩芸擁抱王陽明放閃。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）





▲王陽明戴勞力士綠面的Oyster Perpetual 41腕錶227,000元，送蔡詩芸已停產的珊瑚紅面盤Oyster Perpetual錶。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

王陽明愛錶成痴，收藏名錶外也開設頻道聊錶，為老婆挑錶的眼光自然不差，今年情人節即獻上勞力士珊瑚紅面盤Oyster Perpetual 41腕錶，他則戴上綠色面盤的Oyster Perpetual 41腕錶，標註「她的」、「他的」，甜蜜盡在不言中，收到大禮的蔡詩芸也樂得放閃說：「被老公寵壞了。」此款甜蜜對錶設計中性且亮眼，夫妻倆亦可交換戴。

▲結婚5周年之際，王陽明送蔡詩芸勞力士要價逾300萬元的GMT-Master II Ref 116758SA鑽錶。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

這不是王陽明第一次送老婆勞力士錶，2020年兩人慶祝結婚5周年，蔡詩芸收到愛的禮物是勞力士已停產的GMT-Master II Ref.116758SA鑽錶，面盤與錶耳均鑲滿美鑽，錶圈也鑲嵌梯形切割鑽石與寶石，滿天星設計相當貴氣，價值逾300萬元。

▲蔡詩芸愛的禮物還有卡地亞CLASH DE CARTIER玫瑰金耳環小型款，CLASH DE CARTIER玫瑰金手環小型款。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

個性珠寶也是王陽明送禮首選，曾為另一半挑選卡地亞（Cartier）巧妙融合飾釘、圓珠、巴黎飾釘的CLASH DE CARTIER玫瑰金耳環與手環、Tiffany Hardwear項鍊，作為結婚紀念日、母親節禮物，讓蔡詩芸愛不釋手，成為日常穿搭最時髦的配件。