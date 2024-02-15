fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／王陽明寵妻送勞力士　情人節紅綠對錶放閃

>

▲▼ 王陽明夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲王陽明與蔡詩芸情人節當天拍片曬恩愛。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

昨日西洋情人節，中外名人紛紛在社群網站上放閃，包括「地表最閃夫妻檔」王陽明與蔡詩芸，他們突破去年婚變傳言，在情人節當天拍片上演愛的抱抱，不僅如此，王陽明還送上勞力士（Rolex）已停產、超定價才買得到的珊瑚紅色面盤Oyster Perpetual腕錶寵妻，與他的綠面錶配成對錶，蔡詩芸霸氣說：「我值得擁有！」

▲▼ 王陽明夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲蔡詩芸擁抱王陽明放閃。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

▲▼ 王陽明夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲王陽明戴勞力士綠面的Oyster Perpetual 41腕錶227,000元，送蔡詩芸已停產的珊瑚紅面盤Oyster Perpetual錶。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

王陽明愛錶成痴，收藏名錶外也開設頻道聊錶，為老婆挑錶的眼光自然不差，今年情人節即獻上勞力士珊瑚紅面盤Oyster Perpetual 41腕錶，他則戴上綠色面盤的Oyster Perpetual 41腕錶，標註「她的」、「他的」，甜蜜盡在不言中，收到大禮的蔡詩芸也樂得放閃說：「被老公寵壞了。」此款甜蜜對錶設計中性且亮眼，夫妻倆亦可交換戴。

▲▼ 王陽明夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲結婚5周年之際，王陽明送蔡詩芸勞力士要價逾300萬元的GMT-Master II Ref 116758SA鑽錶。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

這不是王陽明第一次送老婆勞力士錶，2020年兩人慶祝結婚5周年，蔡詩芸收到愛的禮物是勞力士已停產的GMT-Master II Ref.116758SA鑽錶，面盤與錶耳均鑲滿美鑽，錶圈也鑲嵌梯形切割鑽石與寶石，滿天星設計相當貴氣，價值逾300萬元。

▲▼ 王陽明夫婦 。（圖／翻攝IG）▲▼ 王陽明夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲蔡詩芸愛的禮物還有卡地亞CLASH DE CARTIER玫瑰金耳環小型款，CLASH DE CARTIER玫瑰金手環小型款。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

個性珠寶也是王陽明送禮首選，曾為另一半挑選卡地亞（Cartier）巧妙融合飾釘、圓珠、巴黎飾釘的CLASH DE CARTIER玫瑰金耳環與手環、Tiffany Hardwear項鍊，作為結婚紀念日、母親節禮物，讓蔡詩芸愛不釋手，成為日常穿搭最時髦的配件。

►「大馬最美千金」私人飛機上曬奢華行頭　與「貝嫂」撞名錶

►勞力士皇冠Logo竟是手掌！　揭密錶壇大哥大標誌意義

關鍵字：

風Luxury, 王陽明, 蔡詩芸, 勞力士, Rolex, Cartier, 卡地亞, Tiffany

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

龍年金飾不只卡哇伊還很酷！　黑銠電鍍龍更威了　

龍年金飾不只卡哇伊還很酷！　黑銠電鍍龍更威了　

迪麗熱巴旗袍造型美翻　珍珠戴好戴滿貴氣過新年

迪麗熱巴旗袍造型美翻　珍珠戴好戴滿貴氣過新年

G-SHOCK與TOYOTA拉力車隊強強聯手　沙漠色防泥錶帥翻

G-SHOCK與TOYOTA拉力車隊強強聯手　沙漠色防泥錶帥翻

紅髮艾德戴逾630萬AP錶遊台　超夯錶是饒舌歌手傑作 潘瑋柏芬蘭甩尾逾6000萬超薄錶上手　與「菲董」撞同款 侯佩岑慘被老公拍成「風」婆子　卡地亞金錶、Dior夯包跟著搶鏡 很難買的歐米茄ｘSwatch錶11只一次收齊！　套錶登拍賣救盲 G-SHOCK近10萬高端錶拋光細膩　錶帶雙面都有戲 「貝嫂」不只「錶王」全包色　設計百年靈限量錶秀品味 張韶涵清新裝扮全是一線名牌　436萬AP彩虹錶閃爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面