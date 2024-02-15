珍妮佛羅培茲中門大開火辣辣　透視裙秀星座圖好閃

▲珍妮佛羅培茲昨出席自傳電影《This Is Me...Now：A Love Story》首映會，身穿黎巴嫩品牌ZUHAIR MURAD禮服亮相。（圖／翻攝jlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

黑色禮服是名流巨星的不敗選擇，「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近日就連換兩套各有特色的黑禮服，展現天后氣場。昨她出席洛杉磯自傳電影《This Is Me...Now：A Love Story》首映會，身穿黎巴嫩設計師品牌ZUHAIR MURAD 2022秋冬高級訂製服，心形領盡顯深邃的「事業線」，加上長裙透視設計，火辣指數破表。





▲珍妮佛羅培茲的ZUHAIR MURAD裙上裝飾12星座圖案。（圖／翻攝jlo IG）

54歲的珍妮佛羅培茲靠自律生活與驚人毅力，出道以來始終保持凹凸有致的魔鬼身材，連少女們都自嘆弗如，她也樂於展現美魔女的傲人曲線，昨選穿超低胸的ZUHAIR MURAD禮服，亮點在於透視裙裝飾12星座圖騰，輔以星辰圖案，晶亮設計十分吸睛。





▲珍妮佛羅培茲日前出席杜拜酒店開幕活動，穿Giambattista Valli黑色蓬裙禮服展現氣勢。（圖／翻攝jlo IG）

珍妮佛羅培茲近期另一套黑色造型，為義大利設計師品牌Giambattista Valli 2023秋冬高級訂製服，特別的是服裝上沒有任何點綴，全靠抓皺、蓬裙與披肩彰顯氣勢，如此有分量的禮服可能會有顯胖或撐不起來的風險，但她氣場強大，輕鬆就能駕馭澎湃禮服，而不是被衣服駕馭了。

