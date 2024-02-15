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林俊傑亮超難搶的232萬元AP聯名錶！過年滿手金光閃閃

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▲▼林俊傑 。（圖／翻攝IG）

▲林俊傑返家過年，身穿42,000元Gucci 2024最新款羊毛混紡格紋襯衫、拎44,800元Gucci包並搭配AP錶。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王林俊傑過年返家團聚，向來走在時尚尖端的他行頭不馬虎，除夕之際即穿著Gucci 2024春夏最新羊毛混紡格紋襯衫、拎經典不敗的迷你托特包，收藏許多名錶的他，還亮出去年底卸下法國品牌Givenchy創意總監一職、擁有個人品牌1017 ALYX 9SM的時尚設計師Matthew Williams為瑞士名錶AP（Audemars Piguet）打造的極簡風金錶，是不少錶迷夢寐以求的熱門款式。

▲▼林俊傑 。（圖／翻攝IG）
▲林俊傑戴AP Royal Oak皇家橡樹系列1017 ALYX 9SM 限量聯名系列自動上鍊錶37毫米款與卡地亞Juste un Clou釘子手環。（圖／翻攝jjlin IG）

AP去年與設計師Matthew Williams的品牌1017 ALYX 9SM合作推出5款錶，均以極簡風與純色調為主軸，林俊傑過年所戴的款式為錶徑37毫米18K金Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊腕錶，整體設計俐落洗鍊，面盤僅在12時位置標示AP品牌名稱，對應6時位置為「1017 ALYX 9SM」字樣，價格約232萬8千元。

▲▼林俊傑 。（圖／翻攝IG）
▲AP Royal Oak皇家橡樹系列1017 ALYX 9SM 限量聯名系列自動上鍊錶37毫米款，2,328,000元。（圖／AP提供）

林俊傑左手戴AP熱門的設計師聯名金錶，右手則戴著寬版金戒指，以及卡地亞（Cartier）約42萬4千元的Juste un Clou釘子手環，70年代於紐約誕生的釘子手環是品牌將平凡化為神奇的代表作，中性設計跨越性別界線，成為時尚男女必備的珠寶之一。

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關鍵字：

林俊傑, Cartier, 卡地亞, Gucci, AP, Audemars Piguet, 愛彼

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