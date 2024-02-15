變胖、便祕通通有解！營養師教你對付「年假症候群」

▲營養師教你聰明應付年假症候群。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不敢相信已經開工了，你的身體在上班，心裡是不是還在放假呢？年後你變胖、脹氣、肩頸痛、失眠睡不著嗎？年假症候群你中了幾個？聽聽營養師高敏敏教你怎麼做！

#變胖

調查數據顯示，約有七成民眾年後會胖個2公斤左右，若你也屬於變胖一族，建議從現在開始每餐控制在七分飽，挑選原型食物勝過加工食品，零食也盡量收起來，水量一定要喝足，別再暴飲暴食，美食淺嘗即可。

#脹氣

肚子圓圓的消不下來嗎？明明沒有吃很飽，但肚子卻是脹脹的不舒服，營養師高敏敏表示，那就你吃得太飽、也太快了，消化不良導致的胃脹氣，建議放慢吃飯速度，每個嚼個20下再吞下，切記不要邊吃邊說話，吃飽了就出去走走，多走動才是消脹氣的上策。

#便祕

很多人年假就變成沙發馬鈴薯，吃飽就賴著不動，水量也沒喝足，難怪便祕找上門，高敏敏建議多喝水且多補充蔬果幫助排便，每天蔬菜約1.5拳頭大、水果2拳頭大為大原則。

#肩頸僵硬

年假吃飽就坐著，還是也熬夜通宵打牌呢？建議別長時間維持同個姿勢，有時間就起來伸展一下、拉拉筋，幫助舒緩肩頸僵硬，別放著不管，再繼續惡化就會導致痠痛了！

#失眠

年假作息整個大亂，晚睡晚起導致每天精神不繼，真的開始上班上課了，又開始失眠了！建議從收假前就開始啟動早睡模式，躺著來等待睡意，慢慢把作息調回來。

#慢性病控制不良

過年不忌口、未按時服藥導致慢性病控制不良，從現在開始遵守三低一高口訣，也就是低油、低糖、低鹽、高纖，定時回診追蹤來維持健康吧！