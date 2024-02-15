fb ig video ETtoday search mobile

變胖、便祕通通有解！營養師教你對付「年假症候群」

>

▲▼營養師教你對付「年假症候群」。（圖／Unsplash）

▲營養師教你聰明應付年假症候群。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不敢相信已經開工了，你的身體在上班，心裡是不是還在放假呢？年後你變胖、脹氣、肩頸痛、失眠睡不著嗎？年假症候群你中了幾個？聽聽營養師高敏敏教你怎麼做！

▲▼營養師教你對付「年假症候群」。（圖／Unsplash）

#變胖

調查數據顯示，約有七成民眾年後會胖個2公斤左右，若你也屬於變胖一族，建議從現在開始每餐控制在七分飽，挑選原型食物勝過加工食品，零食也盡量收起來，水量一定要喝足，別再暴飲暴食，美食淺嘗即可。

#脹氣

肚子圓圓的消不下來嗎？明明沒有吃很飽，但肚子卻是脹脹的不舒服，營養師高敏敏表示，那就你吃得太飽、也太快了，消化不良導致的胃脹氣，建議放慢吃飯速度，每個嚼個20下再吞下，切記不要邊吃邊說話，吃飽了就出去走走，多走動才是消脹氣的上策。

▲▼營養師教你對付「年假症候群」。（圖／Unsplash）

#便祕

很多人年假就變成沙發馬鈴薯，吃飽就賴著不動，水量也沒喝足，難怪便祕找上門，高敏敏建議多喝水且多補充蔬果幫助排便，每天蔬菜約1.5拳頭大、水果2拳頭大為大原則。

#肩頸僵硬

年假吃飽就坐著，還是也熬夜通宵打牌呢？建議別長時間維持同個姿勢，有時間就起來伸展一下、拉拉筋，幫助舒緩肩頸僵硬，別放著不管，再繼續惡化就會導致痠痛了！

▲▼營養師教你對付「年假症候群」。（圖／Unsplash）

#失眠

年假作息整個大亂，晚睡晚起導致每天精神不繼，真的開始上班上課了，又開始失眠了！建議從收假前就開始啟動早睡模式，躺著來等待睡意，慢慢把作息調回來。

#慢性病控制不良

過年不忌口、未按時服藥導致慢性病控制不良，從現在開始遵守三低一高口訣，也就是低油、低糖、低鹽、高纖，定時回診追蹤來維持健康吧！

► 先別丟！5種「過期美妝品」隱藏妙用：去油污、當乾洗髮　快速又省錢

►罐頭也入列！營養師激推5款「減脂食物」　讓你吃飽又健康
 

 

關鍵字：

年假症候群, 營養師, 健康, 變胖, 便祕, 脹氣, 失眠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

分手毫無徵兆星座Top 3！第一名沒感覺說斷就斷　想追回也不可能

分手毫無徵兆星座Top 3！第一名沒感覺說斷就斷　想追回也不可能

伊能靜「觀察結婚對象6點建議」被讚翻！網：婚前看到就好了

伊能靜「觀察結婚對象6點建議」被讚翻！網：婚前看到就好了

星巴克2／15開工日「全時段買一送一」　85度C紅茶拿鐵買二送一

星巴克2／15開工日「全時段買一送一」　85度C紅茶拿鐵買二送一

aespa寧藝卓美成「人間凡賽斯」！辣穿皮裙秀超細纖腰接Versace品牌大使 2024新開幕百貨盤點　萬坪Lalaport、SOGO大巨蛋逛起來 2024春季流行穿搭＆避雷指南！復古簡約風格當道、迷你小廢包退燒 情緒管理超高的三大星座女！TOP 1遊戲人間不放心上　天塌下來都游刃有餘 最近不太順？中醫師教你3個撇步　打造「好運錦鯉」體質 5雙「耐走皮鞋」推薦！3挑選技巧　日常久站、出國逛街都適合 羽絨衣、雪靴怎麼洗？低成本清潔法不破壞羽絨、沒留水印必學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面