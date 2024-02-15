一句話解開焦慮！凡事告訴自己：無所謂、沒必要、不至於

▲9條金句讓你離開焦慮迴圈。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活高壓且忙碌，不少人都會有焦慮的症頭，或多或少而已，有時候想不通就憂鬱一整天，好不容易想開了，卻又不小心鑽進情緒死胡同，若你也為焦慮所苦，看看以下的句子，或許能幫你解開心裡的結。

#向上比，我們不可能什麼都有；向下比，我們也不可能什麼都沒有。

#不要執著於未來怎麼辦，放眼現在。眼睛一閉一睜，你都不知道意外和明天誰先到來，珍惜你已經擁有的，就是活著的意義。

#社群軟體擴大了我們的視野。我們看到了太多的高分答案，所以經常會懷疑自己，但其實你已經做得很好了。

#壞事還沒有發生就提前焦慮，相當於體驗兩次壞事，雙重打擊。壞事情發生後，還患得患失，相當於受到二次傷害，保持快樂的秘訣：告訴自己，無所謂、沒必要、不至於。

#誰給予我負能量，我就放棄誰，適當發瘋有理，你不能讓所有人都滿意，與其委屈自己，不如外耗他人。

#讓自己快樂的秘訣，就是停止胡思亂想，治癒自己最好的方法，就是忙碌和早睡。堅決不要因五分鐘的不開心，而影響到你一天的幸福，人，想開了就是幸褔，想不開就是痛苦，很多時候不是和事過不去，而是和自己的心過不去。

#用生活的小確幸，去面對未來的不確定。

#每個人的花期不同，不必焦慮有人提前比你先擁有。

#無人問津也好、技不如人也罷！你要試著安靜下來，去做你該做的事，而不是內心煩躁焦慮，毀掉你本來就不多的熱情和定力。