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英國The Body Shop破產3關鍵：競品太多、故事性薄弱都是危機

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▲The Body Shop,美體小舖,香氛,保養,英國,美妝。（圖／thebodyshoptaiwan IG）

記者李薇／台北報導　圖／thebodyshoptaiwan IG

英國知名香氛品牌The Body Shop（美體小舖）日前宣布英國分公司破產，超過2000名員工面臨失業，面對此狀況，台灣總公司美雅國際企業也緊急回應，將會持續引進品牌貨源，不受影響，但究竟是什麼原因，讓這個成立將近50年的老品牌最終倒下？

源自於英國的The Body Shop由創辦人安妮塔·羅迪克成立於1976年，在61個國家擁有多達2605家的店面，商品系列也相當多元，多達1200種以上；並於1988年正式進入台灣，至今已經超過25年，獨立店面、百貨專櫃都有，幾乎遍佈全台，多達51個據點。

▲The Body Shop,美體小舖,香氛,保養,英國,美妝。（圖／thebodyshoptaiwan IG）

The Body Shop從成立已經有48年的時間，命運多舛，中間曾多次易主，在2006年被萊雅收購之後，又在2017年賣給大自然集團（Natura & Co），2023年再度由德國Aurelius集團收購，今年才剛剛開始，又傳出英國母公司宣布破產，預計會有2000多名員工失業，實體門市陸續關閉與相關業務也會持續出售。

雖然母公司受到影響，但其供應鏈仍舊完整，還是可以持續供貨，英國的線上通路也仍然繼續運作，台灣總公司美雅國際企業也指出，目前The Body Shop在全球多達60到70個代理商，都穩定經營，不會受到影響，讓消費者不需要擔心。

▲The Body Shop,美體小舖,香氛,保養,英國,美妝。（圖／thebodyshoptaiwan IG）

The Body Shop其實一直都是很有競爭力的品牌，大多數位於中等價位的商品，小資族都能夠輕易入手，而且選擇非常多，光是一種香味就從頭到腳都有可以使用的商品；2007年更是憑藉韓劇《鬼怪》孔劉的代言走上巔峰，讓「白麝香」一味至今仍成為品牌不可取代的經典商品；在香氛持續蔚為疫情後關鍵字的話題，The Body Shop為什麼節節敗退？

關鍵1：香氛競品太多，價格戰不是唯一

疫情後，將焦點關注在香氣上的產品，都有很亮眼的表現，在市場上業績開出紅盤，相對的，各大美妝品牌也一直在不斷推送新的宣傳廣告與新品牌的進入，同類型的品牌像是歐舒丹、SABON、Aesop、Neal's Yard Remedies等等，儘管價位稍有落差，但在這個已經M型化的美妝市場，價格已經不是至關重要的影響要件，讓人感官獲得享受，才是關鍵。

▲The Body Shop,美體小舖,香氛,保養,英國,美妝。（圖／thebodyshoptaiwan IG）

關鍵2：沒有故事、特色，搖擺不定的品牌形象

香氛不僅僅是賣味道，除了選材要夠特殊，更是賣一種想像、故事，讓人在聞到氣味的同時，可以置身感受到與眾不同的氛圍，更厲害的是創造每個人的獨特價值，像是Aesop就常常會展現出比較高冷個性的氛圍、SABON則是迷人浪漫的少女氣息，讓人在使用的同時，可以增添自己的時髦態度，營造「擁有它就會跟別人不一樣」的感覺，是讓人願意買單的重要元素。

▲The Body Shop,美體小舖,香氛,保養,英國,美妝。（圖／thebodyshoptaiwan IG）

關鍵3：話題性操作，議題引起共鳴

The Body Shop旗下擁有非常多種香味，其不同的單品能夠滿足不同的消費者輪廓，而多方面的議題操作或是話題影響，讓年輕客群從社群進入實體消費，才能讓品牌更加年輕，但品牌一直僅聚焦在「公平貿易」以及「環境永續」，雖然是好的事情，卻比較難與一般民眾建立起共鳴的橋樑，當然就很難吸引粉絲買單，需要更多的話題與創新溝通，來觸及各種不同的顧客，讓市場更多元。

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關鍵字：

The Body Shop, 美體小舖, 香氛, 保養, 英國, 美妝

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