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冬季乾到起皮難上妝？皮膚科醫師教「急救保養4步」秒get水潤肌

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▲▼ 皮膚科醫師教冬季急救保養4步 。（圖／翻攝小紅書、IG）

▲皮膚科醫師分享適合冬季晨間的保養4步驟，水潤肌膚又不影響後續上妝。（圖／翻攝IG@ laneige_kr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝小紅書

每到寒冷冬季，即使是大油皮也會感到肌膚變得乾燥，而乾性肌更是變成沙漠級乾荒，不僅緊繃還起皮脫屑。但如果為了保濕塗抹厚實的乳液，不僅會悶臉，還會使後續妝容容易搓泥卡粉。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套冬季乾燥沙漠肌的急救保養法，只要4個步驟就能幫肌膚層層保濕，簡單打造出水潤平滑肌，不用擔心乾到起皮，也不怕後續上妝會油膩、搓泥。

▲▼ 皮膚科醫師教冬季急救保養4步 。（圖／翻攝小紅書、IG）

Step 1：敷棉片面膜

在寒冷的天氣裡，表面角質層經常起皮脫屑，角質容易浮在皮膚表面，但如果去除過多的角質，長期下來反而會更加浮粉難上妝，因此管理皮膚紋理就非常重要。

保養第一個步驟用保濕棉片敷在兩頰、額頭、唇部，5分鐘後取下，將臉上剩餘的保養液輕輕拍打吸收。

▲▼ 皮膚科醫師教冬季急救保養4步 。（圖／翻攝小紅書、IG）

Step 2：疊塗乳液型化妝水

如果早上用營養含量高的精華來保養，因為黏稠的質地會吸收很慢，剛甦醒的皮膚會有負擔感，也容易讓後續底妝有搓泥情況。所以建議使用含精華成分的乳液型化妝水或精華水，細膩柔嫩的使用感，既濕潤又清爽，而且吸收也快。

在掌心取適量化妝水，輕輕拍打塗抹全臉後，還感覺乾的部位再疊塗2、3次，可以明顯感覺到肌膚像喝飽水一樣濕潤，屏障變得結實。

▲▼ 皮膚科醫師教冬季急救保養4步 。（圖／翻攝小紅書、IG）

Step 3：塗抹輕薄保濕霜

夜間皮膚容易變脆弱，需要選擇柔和、能把滿滿水分感滲入肌膚的半透明凝膠狀舒緩乳霜。

這一步主要是在皮膚上積累水分，而最重要的tips是不能一次塗太多！先在手背上取適量乳霜，用刮刀粉底鏟輕薄塗抹上臉，再用海綿輕輕推開塗抹，這個過程中，粗糙的角質就會變得水潤。

▲▼ 皮膚科醫師教冬季急救保養4步 。（圖／翻攝小紅書、IG）

Step 4：塗抹少量臉部精華油

最後為了提高之前步驟的水分持久力，李醫師表示自己還會再使用臉部精華油。在基礎保養順序結束後，再塗抹乳霜或保養油，可以讓之前塗上的保養品帶來的水潤感更持久，所以這步是必須的，但塗抹太多不僅不能增加保濕力，反而會搓泥，所以只要使用1、2滴就可以了。

乾性肌膚可以在兩頰各滴一滴精華油，順著皮膚紋理輕輕均勻塗抹。而對於精油質地有負擔的油性肌膚，可以改用水油混合的噴霧，噴在整個臉部，為肌膚蓋上一層油膜。

▲▼ 皮膚科醫師教冬季急救保養4步 。（圖／翻攝小紅書、IG）

最後做完保養後，如果覺得臉部有黏稠感的話，可以用乾淨柔軟的海綿輕輕拍打，在幫助消除表面黏膩感的同時，對肌底又進行了一次保濕。

關鍵字：

保養, 護膚, 乾燥, 脫皮, 起皮, 脫屑, 急救, 皮膚科醫師, 醫生

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