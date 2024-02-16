亮・珠寶／奧運獎牌上有巴黎鐵塔材料！　精品級設計融入法國精髓

▲巴黎奧運獎牌由LVMH集團旗下法國珠寶世家CHAUMET打造。（圖／LVMH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌深具底蘊的設計功力，結合精湛的製作工藝，打造最高榮譽的冠軍獎牌或獎盃備受矚目，近期剛落幕的美國超級盃標誌性文斯隆巴迪（Vince Lombardi）冠軍獎盃自1967年起便由Tiffany & Co.製作；而將於7月26日至8月11日登場的巴黎奧運獎牌，則由精品龍頭LVMH集團旗下的法國珠寶品牌CHAUMET創作，巧妙融入巴黎元素，以精品級設計向奪牌選手致敬。





▲巴黎奧運獎牌摺扇造型的圓形獎牌中，鑲著象徵法國國土形狀六邊形鐵片源自艾菲爾鐵塔的材料。

CHAUMET奧運獎牌

LVMH集團為2024巴黎奧運的官方合作夥伴，集團傾全力動員旗下品牌設計法國隊隊服、奧運獎牌等，被譽為將是最時尚的一場奧運會。日前率先揭露CHAUMET延續永續概念以回收金屬打造的金、銀、銅獎牌，摺扇線條的獎牌中央鑲嵌象徵法國國土形狀的六角形鐵片，令人驚喜的是鐵片是巴黎艾菲爾鐵塔建築原料，讓得獎選手可帶回屬於巴黎的一小部分。





▲巴黎奧運獎牌的希臘女神圖案兩側各是巴黎艾菲爾鐵塔與雅典帕納辛奈科斯體育場圖案。

巴黎奧運獎牌的另一面，則以希臘勝利女神尼姬（Nike）為主角，兩側分別是1896第一次奧運發源地雅典帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium），以及此次主辦地巴黎的艾菲爾鐵塔圖案，透過雙地標的設計慶祝奧運在經過一世紀後重返巴黎。





▲泰勒絲男友、效力堪薩斯城酋長隊的崔維斯凱爾西開心高舉Tiffany製作的超級盃冠軍獎盃。（圖／美聯社）

Tiffany超級盃獎座

Tiffany長期支持體育賽事，百年來製作過不少冠軍獎盃，為美式足球賽超級盃打造的文斯隆巴迪冠軍獎盃就是其一，此獎盃由1967年時任Tiffany副總裁Oscar Riedener與NFL國家美式足球聯盟委員Pete Rozelle會面時在餐巾紙上畫出基本輪廓，最大的特色是上方裝飾一顆與實體大小相等的美式足球，3年後獎盃以美式足球歷史上著名的已故教練文斯隆巴迪命名。





▲Tiffany自1967年為超級杯賽事打造純銀冠軍獎盃。（圖／Tiffany & Co.提供）

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）男友、效力本屆超級冠軍隊伍堪薩斯城酋長隊的崔維斯凱爾西（Travis Kelce），日前在封王時刻開心高舉的超級盃冠軍獎盃，是Tiffany位於羅德島州坎伯蘭的銀製金屬器皿工作室工匠，歷經4個月手工鍛造與雕刻的純銀傑作，重量約3公斤、高約56公分。





▲Tiffany & Co.延續傳統為超級盃推出文斯隆巴迪冠軍獎盃。

LV澳網硬箱獎盃

LV（Louis Vuitton，路易威登）近年來在重要體育賽事的頒獎典禮，頻頻亮相，為冠軍選手打造極具尊榮感的冠軍硬箱獎盃。1月在墨爾本舉辦的澳洲網球公開賽，即特別訂製硬箱獎盃獻給男、女單冠軍球員，兩款獨特設計由品牌位於巴黎郊外歷史悠久的 Asnières工坊的工匠製作，木質框架上覆有經典的 Monogram帆布，箱面飾以lozine皮革飾邊，並採用1860年代傳承至今的行李箱黃銅包角、鎖扣和箱扣。

▲LV為澳網公開賽特別訂製硬箱獎盃。（圖／LV提供，以下同）

只要將行李箱前面的兩塊門片向後折疊，即可展示出獎盃，門片上繪有白色 V 字，既代表勝利「Victory」也象徵品牌名稱「Vuitton」，而箱內的藍色布料內襯與澳網的官方顏色與藍色球場相呼應，箱蓋底面同時印有澳網白色AO字樣標誌，極具紀念意義。





▲LV工匠精心打造的硬箱獎盃分別裝著男、女冠軍獎盃。