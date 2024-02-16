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喝水也會胖？想要成功減重、就從每日按時吃早餐做起

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▲▼想要成功減重　就從每日按時早餐做起 。（圖／Unsplash）

▲每天吃早餐幫助啟動身體的新陳代謝。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

有沒有覺得減重越來越難？好像連喝水、呼吸都會胖，若你也有這樣的困擾，或許和你身體的代謝力不足有關，想瘦下來，首先要提高自己的代謝水平，6個方法一次教會你！

#每天堅持吃早餐

睡眠時會使身體新陳代謝降低，早上吃頓營養充足的早餐可以幫助激活一天的代謝，同時早餐也能幫助維持血糖平衡，幫助維持好精神，早餐可挑選主食加上蔬果和優質蛋白質，吃到八分飽即可。

▲▼想要成功減重　就從每日按時早餐做起 。（圖／Unsplash）

#喝黑咖啡

喝黑咖啡能夠增加身體新陳代謝，對於減重也有幫助，同時能對抗疲勞，每天建議飲用黑咖啡1-2杯，運動前也可喝，幫助提高心率，幫助消耗熱量。

▲▼想要成功減重　就從每日按時早餐做起 。（圖／Unsplash）

#優質蛋白質攝取足夠

建議要多吃蛋奶類食物，讓優質蛋白值佔每日攝取總熱量2成左右，因為蛋白質有利於肌肉生長，肌肉多了，代謝自然也高了，優質蛋白質食物包括雞胸肉、牛肩肉、雞蛋、蝦子、魚都是不錯的選擇。

#攝取優質脂肪很重要

很多人減重飲食會去油，這是錯誤觀念，減重更該攝取優質脂肪，像是橄欖油、亞麻籽油都不錯，每天也可適量補充原味堅果，像是核桃、杏仁，避開重口味堅果，以免水腫。

▲▼想要成功減重　就從每日按時早餐做起 。（圖／Unsplash）

#選擇優質碳水

碳水應避開加工澱粉，選擇粗糧、低GI水果，能幫助穩定血糖，幫助代謝平穩，粗糧像是燕麥、全麥麵包、紫薯、紅薯、玉米和山藥等，低GI水果則是建議蘋果、奇異果、草莓、櫻桃等。

#避免喝酒

酒類的熱量超乎想像，幾杯黃湯下肚，容易化成脂肪堆積，反而不利於減肥，此外酒類也會影響肝臟代謝，且喝酒經常伴隨著各式大量的脂肪與熱量，整體攝取熱量容易超標。

►變胖、便祕通通有解！營養師教你對付「年假症候群」

關鍵字：

代謝率, 吃早餐, 減重

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