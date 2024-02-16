fb ig video ETtoday search mobile

「天王嫂」方媛教你居家健身3招　改善腹部贅肉超有感

>

▲▼「天王嫂」方媛教你消小腹運動3招 。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

▲方媛育有兩女，仍舊維持少女般好身材。（圖／翻攝自小紅書/方媛，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年假過後，不少人都肥肉上身，尤其是肚子上的贅肉更為明顯，「天王嫂」方媛就在《小紅書》傳授大家瘦肚子3招，簡單的居家運動就能消贅肉，小腹平坦了、腰線也明顯了，讓身形更為加分，每天堅持做，肯定有效果。

#第1招 跪姿超人式（一天3組 每次左右各10下）

▲▼「天王嫂」方媛教你消小腹運動3招 。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

這個動作主要是幫忙鍛鍊核心、腹肌、背肌和臀腿肌肉群，有效修飾身形線條，方媛提醒做的時候要放鬆，避免聳肩，速度不需要求快，保持身體穩定、不要晃動更為重要，每次左右各10下，一天做3組。

#第2招 仰臥下腹抬腿 （一天4組 每次15下）

▲▼「天王嫂」方媛教你消小腹運動3招 。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

▲▼「天王嫂」方媛教你消小腹運動3招 。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

第2個動作主要是鍛鍊下腹部與下腹，針對消除腹部贅肉相當有幫助，做的時候記得背部要貼緊地面，雙手則是握半拳放在臀部下方，這個動作能夠避免下背過度的彎曲，以免給腰椎產生太大壓力，記得抬腿時要併攏雙腳，每組15下，一天做4組。

#第3招 變化側棒式抬臀 （一天3組 每次左右各12下）

▲▼「天王嫂」方媛教你消小腹運動3招 。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

▲▼「天王嫂」方媛教你消小腹運動3招 。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

這個動作主要是鍛鍊腹部核心和臀大肌，對於消除腰部贅肉、打造腰線很有幫助，左的時候記得兩隻腳可以前後方，可以幫助增加穩定性，記得抬臀時候要用腹部發力，臀部不能太往下。

►喝水也會胖？想要成功減重、就從每日按時吃早餐做起

關鍵字：

方媛, 瘦身, 瘦小腹, 腰線

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

喝水也會胖？想要成功減重、就從每日按時吃早餐做起

喝水也會胖？想要成功減重、就從每日按時吃早餐做起

林俊傑亮超難搶的232萬元AP聯名錶！過年滿手金光閃閃

林俊傑亮超難搶的232萬元AP聯名錶！過年滿手金光閃閃

朝陽灑落山頭美景躍錶面　Grand Seiko詩意設計迷人

朝陽灑落山頭美景躍錶面　Grand Seiko詩意設計迷人

2024新開幕百貨盤點　萬坪Lalaport、SOGO大巨蛋逛起來 「天王嫂」方媛教你居家健身3招　改善腹部贅肉超有感 英國The Body Shop破產3關鍵：競品太多、故事性薄弱都是危機 一句話解開焦慮！凡事告訴自己：無所謂、沒必要、不至於 李多海、趙露思、張鈞甯的低卡美容食譜！瘦身又不挨餓的隱藏秘訣 aespa寧藝卓美成「人間凡賽斯」！辣穿皮裙秀超細纖腰接Versace品牌大使 5雙「耐走皮鞋」推薦！3挑選技巧　日常久站、出國逛街都適合

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面