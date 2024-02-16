「天王嫂」方媛教你居家健身3招　改善腹部贅肉超有感

▲方媛育有兩女，仍舊維持少女般好身材。（圖／翻攝自小紅書/方媛，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年假過後，不少人都肥肉上身，尤其是肚子上的贅肉更為明顯，「天王嫂」方媛就在《小紅書》傳授大家瘦肚子3招，簡單的居家運動就能消贅肉，小腹平坦了、腰線也明顯了，讓身形更為加分，每天堅持做，肯定有效果。

#第1招 跪姿超人式（一天3組 每次左右各10下）

這個動作主要是幫忙鍛鍊核心、腹肌、背肌和臀腿肌肉群，有效修飾身形線條，方媛提醒做的時候要放鬆，避免聳肩，速度不需要求快，保持身體穩定、不要晃動更為重要，每次左右各10下，一天做3組。

#第2招 仰臥下腹抬腿 （一天4組 每次15下）

第2個動作主要是鍛鍊下腹部與下腹，針對消除腹部贅肉相當有幫助，做的時候記得背部要貼緊地面，雙手則是握半拳放在臀部下方，這個動作能夠避免下背過度的彎曲，以免給腰椎產生太大壓力，記得抬腿時要併攏雙腳，每組15下，一天做4組。

#第3招 變化側棒式抬臀 （一天3組 每次左右各12下）

這個動作主要是鍛鍊腹部核心和臀大肌，對於消除腰部贅肉、打造腰線很有幫助，左的時候記得兩隻腳可以前後方，可以幫助增加穩定性，記得抬臀時候要用腹部發力，臀部不能太往下。

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