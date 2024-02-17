5位公認「40+凍齡韓星」！宋慧喬淡妝超顯嫩、金泰希宛如女團門面

文／妞新聞

韓國女生從小就很注重保養，即便到了熟女時期也會因她們保養得宜的身材和狀態而忽略實際年齡， 韓國演藝圈中也有不少40+「凍齡韓星」代表，跟著妞編輯一起來看這些歐膩們不輸她們少女時期的美貌吧！

公認40+「凍齡韓星」代表

1.宋慧喬 42歲

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韓國人氣演員宋慧喬15歲就出道，以韓劇《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》和《黑暗榮耀》等作品享譽國際，從10幾歲到40幾歲，幾乎每隔一段時間就會有代表作品推出，且喬妹似乎也很會挑選劇本，每部作品中角色的年齡段都可以和她本人連結，也讓觀眾更能進入她飾演的角色中。近期出席FENDI 24春夏高訂大秀的她在社群上曬出身穿「白襯衫＋牛仔褲」的隨興穿搭，淡妝的她宛如青春大學生！

2.宋智孝 42歲

▲宋智孝。（圖／IG@my_songjihyo、@glutanex.official）

提到女星宋智孝，應該許多妞妞都會聯想到她在綜藝節目《Running Man》中大方又不做作的表現吧！在節目中從不避諱素顏出鏡，平常就很喜歡接觸大自然的智孝，保養方法以簡單、快速為主，多多補充肌膚的水分、注重清潔就是維持好皮膚的秘訣，妞妞們不妨也跟著試看看！

3.孫藝真 42歲

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因出演《夏日香氣》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》及《三十九》等韓劇受到歡迎的孫藝真，於2022年和玄彬結婚後過著甜蜜的生活，美貌似乎也又更升級了！有關注孫藝真的社群不難發現她平日很喜歡打高爾夫球，不僅可以趁機曬太陽補充維生素D，也能夠訓練全身的肌肉保持好體態！另外孫藝真在享用美食之餘也沒忘了要飲食均衡，若當周確定有重要聚餐，可以提前補充蔬菜、水果等維生素，維持身體的健康。

4.金泰希 43歲

▲金泰希。（圖／JTBC）

確定這張不是女團成員上班路照片嗎？一出道就以美貌著稱的金泰希，演出的每部作品從《愛在哈佛》、《龍八夷》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》到近年的《有院子的家》，橫跨20年不變的優雅外貌讓她坐穩「韓國凍齡女星代表」的寶座！金泰希日常保養很注重眼周按摩以及每日都要補充足夠的水分，除了消水腫之外也可以排出體內的毒素，對於外貌保養是非常無痛好上手的基本功！

5.全智賢 42歲

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全智賢15歲就以模特兒身分出道，知名的代表作包含電影《我的野蠻女友》、韓劇《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等，儘管平日沒有經營個人社群、私生活非常低調，但每次一露面就會因為凍齡的美貌引發話題！全智賢近一次公開亮相是去年9月出席BURBERRY 2024春夏大秀活動，穿上一身米色貼身套裝，零贅肉的身材和保養得宜的少女感外貌，讓不少人直呼：「根本還是當年千頌伊的樣子」！

看完以上5位凍齡韓星代表後，妞妞們是不是也很震驚呢？其實不論是20歲還是40歲，經過時間淬煉的女人總是能變得更美麗，即便是臉上細小的皺紋，也絲毫不會影響這些韓星們的美貌！

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