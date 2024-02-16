Swatch狂刷存在感　粉彩色配方錶殼吸睛

▲模特兒戴Swatch粉色BIOCERAMIC WHAT IF? 系列錶，3,450元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch近兩年與同屬Swatch集團旗下品牌歐米茄（OMEGA）、Blancpain合作打造聯名錶，締造全球銷售佳績，新年初始再推存在感十足的錶款，發表粉彩色調、方正有型的BIOCERAMIC WHAT IF?系列錶款，分別有天空藍、檸檬黃、薄荷綠和玫瑰紅款式可供選擇，每一款都十分亮眼。





▲Swatch BIOCERAMIC WHAT IF? 系列黃色與綠色錶款，各3,450元。

不僅顏色吸睛，Swatch BIOCERAMIC WHAT IF?系列錶款的正方形設計也讓人難以忽視，尺寸33 mm x 33 mm的錶殼雖然看起來大但戴起來舒適，整只錶洋溢青春氣息，男、女都能駕馭。





▲藍色款Swatch BIOCERAMIC WHAT IF? 系列腕錶，3,450元。

CASIO同樣致力於打造符合多元性別族群需求的錶款，旗下G-SHOCK經典八角錶圈2100系列縮小尺寸推出全新GMA-P2100腕錶，較過往錶款的錶殼縮小了2.7mm，錶帶也縮減10mm，讓手腕纖細的錶迷也能戴上，顏色也更為活潑，共有綠松藍色、亮粉色與白色等單一配色錶款。





▲G-SHOCK經典八角錶圈2100系列新款GMA-P2100-2A、GMA-P2100-4A與 GMA-P2100-7A各3,600元。（圖／G-SHOCK提供）