實踐「日式侘寂風」其實不難　4重點打造沉靜質感宅

文／女子學

近年來流行的日式侘寂風，概念是源自於中國宋代的道教和佛教禪宗，後來成為日本重要的哲學理念，主要強調虛無和簡樸、無常。這種設計風格不僅是一種視覺藝術，更是強調一種生活哲學，讓我們感受與欣賞不完美和無常的美。想要打造這樣的生活空間其實並不困難，只要掌握其中幾個要素，也可以有一個讓你能夠身心調和的專屬空間。

1. 選擇天然材質的家具和裝飾

打造侘寂風格的首要元素是使用天然材質，這些材料不僅耐用，隨著時間的流逝還會顯現出更多自然美。例如選擇未經過多加工的木質家具，如橡木或松木製成的桌子和椅子。而這些家具應保持簡單的設計，避免過度裝飾。此外，也可以在家中添加一些自然元素，例如室內植物、石頭或水元素，如松柏或枯木、天然石頭等，自然紋理和色彩能夠點綴質樸、溫暖的感覺，同時為空間增添獨特的質感和個性。

▲打造日式侘寂風格的首要元素是使用天然材質。（圖／Pinterest，下同）

2. 創造簡潔而舒適的生活空間

侘寂強調簡約、淨空，在佈置空間時，要盡量減少不必要的物品，保持空間的整潔和開闊，然而簡潔不代表空洞或缺乏，而是一種有意識的選擇，讓每一件物品都能夠說明其存在的價值。

例如，一個簡單的開放式書架、一張舒適的單人沙發，以及一個小巧的咖啡桌，都是實用又不失美感的選擇。空間的佈局上則要避免擁擠，每一件家具和裝飾品都應有足夠的空間呼吸，創造開闊而通透的感覺，這種佈局方式不僅有利於身體的放鬆，也有助於心靈的沉澱。

3. 用光線和色調形塑氛圍

在侘寂設計中，自然光線和柔和的色調是創造和諧空間的關鍵，利用大面窗或透光的窗簾來引入自然採光。

在燈光設計上，可以選擇溫暖的黃光燈泡營造出舒適而放鬆的環境。色調方面則選擇中性色調，如米色、灰色或淺木色、大地色，都能鋪墊出平靜和溫暖的氛圍，讓空間透出層層禪意。

4. 融入日常生活的設計細節

侘寂風格不僅限於室內設計的大面積應用，也可以融入到日常生活的細節中。在選擇床單和窗簾時，可以選擇天然纖維製成的布料，如亞麻或棉，這些材質帶來的觸感和視覺效果都非常符合侘寂的質樸風格。或是其他日常用具，如陶瓷餐具、手工製作的茶具，或是帶有自然紋理的切菜板和餐桌裝飾；或在牆面上佈置一些簡單的藝術作品，如墨水畫或自然風景的照片，這些細節不僅增添了生活的質感，也讓日常用品成為藝術品。

在繁忙且充滿壓力的生活中，越來越多人開始尋求心靈的平靜與提升，日式侘寂風正好滿足了此需求，透過簡單、自然的空間佈置和貼近自然的材質，創造出一種寧靜與和諧的氛圍，讓人在家就能感受到心靈的安定與放鬆。

在忙碌和喧囂的日常中，侘寂不僅是一種室內裝飾風格，更是一種心靈歸宿，幫助我們回歸內心的寧靜，找到生活中真正的美好。

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