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看了也想好好生活！4個居家Vlog簡單儀式感讓日子變得不平凡

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文／女子學

不知道大家有沒有發覺，近幾年非常流行一種居家風格的Vlog，比起到處旅遊、吃喝玩樂的內容，這類型的影片通常更以真實的生活場景和情境為背景，分享一些簡單的早晨儀式、居家整理、烹飪料理等，內容平易就如你我的生活，反而更讓人能感到共感和舒心。

每每看著他們認真生活的模樣，總激起自己也想好好過日子的想法，無論是好好吃飯、好好休息還是好好與自我相處。如果你也喜歡看這種生活風格的紀錄影片，以下將分享4個來自不同地區的YouTuber，歡迎追蹤訂閱療癒每天日常。

澳洲｜kokohome

「kokohome」是去年才開始更新的新頻道，由一位住在澳洲的日本女生所經營，她的主修是商學，和剪片拍攝一點關係也沒有，因此剛開始要拍攝影片時她相當猶豫，當時的她想也沒想過短短不到一年時間就獲得20萬訂閱。Koko是她的孩子，在這個頻道中紀錄著Koko一家的生活，裡頭有「清晨5AM日記」、「與我一起清潔」、「夜間例行程序」等主題，在每一個日常中夾雜著一些對生活的體悟，總能讓人跟著一起省思。

日本東京｜Otena vlog

Otena是居住在東京的上班族，她的影片所拍攝的生活面向相當廣泛，不侷限在居家內容，有時也分享她去露營、逛街、看展覽的生活片段，不若kokohome大多以輕音樂＋字幕為主，Otena有時會只保留真實生活中的交談、聲響，讓人有一種情境帶入感，好似跟著她生活在日本一樣。這一兩年，隨著她與丈夫步入新婚，頻道中也多了一些夫婦相處之道的分享，如果正和Otena處在同一人生階段，相信會很有共鳴！

韓國｜꿀주부 Honeyjubu

Honeyjubu是來自韓國的主婦，十分擅長做菜，在她的頻道中總能學到很多家常的韓式料理，還有很不錯的居家收納、食材貯藏方式，絕對是喜歡打理家務的人必看的頻道！看著Honeyjubu的勤奮身影，每日為了自己喜愛的生活維持著，也讓人感到激勵，想要好好把日子過成喜歡的模樣。而且在她的頻道中還可以時常看到可愛的狗狗露西的身影，簡直令人嚮往。

台灣｜Mei at Home

最後分享台灣的「Mei at Home」，光看影片你可能很難想像Mei已經有兩個很大的孩子了！Mei的影片給人很放鬆的感覺，沒有所謂的日系、韓系等風格定位，過出屬於自己的生活，透過她的視角分享主婦的一天，雖然家務事很多，但她卻總能從中找到能讓自己開心的小樂趣，一點也不因孩子或是家庭主婦身份綑綁。頻道中也很經常分享台灣各大商場的居家小物，不用擔心像前幾位YouTuber分享的一樣，看得到卻買不到！

▲Mei at Home透過她的視角分享主婦的一天。（圖／YouTube、IG@chenmeiching）

生活需要儀式感這句話或許聽來有點矯情，但其實所謂的儀式感也並不一定是要鋪張華麗地做些什麼。看完這4位YouTuber的影片，你會明白僅僅只是用心過好每一個當下，就是一種創造生活儀式感！

延伸閱讀

不必出門也能知天下事！跟隨 4 位異國文化 YouTuber，帶你看見不一樣的世界風景

比韓劇還甜蜜！韓國情侶只有彼此的紀念日：忘記這一天真的會讓人生氣傷心！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 居家, Vlog, YouTuber, YouTube, 影片

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