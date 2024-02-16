43歲熊黛林超狂身材完全不像媽！身體、頭髮保養愛用清單公開

記者李薇／台北報導 圖／lynnx1010 IG、小紅書

港星熊黛林演出多部戲劇作品，近年也嘗試各種風格的電影，生活忙碌緊湊，已經43歲的她在肌膚保養、身材管理都相當厲害，完全沒有熟齡女性的感覺，依舊很凍齡，她最近就分享愛用的保養系列，跟著買就不會出錯。

＃Davines 東方美人油

因為工作需要常常更換造型，所以熊黛林對於髮絲的修護特別在意，她浴室裡面都會擺放一系列的Davines洗護系列，其中，東方美人油是她很愛的一款免沖洗髮油，因為可以迅速撫平毛燥，同時又輕盈不黏膩，讓髮絲超級柔順。

＃LIERAC 撫紋精華液

熊黛林認為，生產完後的身體肌膚，很難回復到產前的狀態，所以會使用可以淡紋的單品，來幫助身體肌膚變得更緊實、光滑，而且塗抹一周之後，就覺得肌膚比起之前狀態更好，像是減肥或是肌膚狀況有想要改進的人，都可以使用。

＃ANNS ROSARY 玫瑰海鹽身體去角質

非常喜歡海鹽類去角質的熊黛林很推這款身體去角質，因為裡面顆粒大小交錯，而且塗抹在肌膚上不會痛，加上裡面添加油脂成份，洗完肌膚不容易乾澀，而且還可以讓肌膚重現光滑白皙，後續保養品更好吸收，

＃APPELLES 歐洲李精華潤膚乳

APPELLES的潤膚乳裡面含有B5成分，對於肌膚保濕修護效果都很好，熊黛林覺得這款乳液價格很不錯，「而且很多五星級飯店都會用它的產品」，使用起來CP值很高，大量塗抹也不用擔心預算問題，是很好用的單品。