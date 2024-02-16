千黛亞戰士裝胸型、臀型全都露　大膽前衛設計竟是29年古董衣

▲千黛亞身穿Mugler 1995秋冬的高級訂製服現身《沙丘2》首映會，未來感的銀色戰士裝大出風頭。（圖／路透社）



記者陳雅韻／台北報導

美國史詩科幻片《沙丘：第二部》2月28日將在台上映，主角「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）展開馬不停蹄的宣傳行程，兩人都是時尚圈指標人物，特別是千黛亞每一套服裝幾乎都巧妙與電影相呼應，昨（15日）在英國首映會上穿的銀色戰士裝更是驚艷全場，更令人訝異的是如此大膽前衛的設計，竟是29年前的作品！

▲千黛亞以銀色戰士裝搭配寶格麗頂級珠寶系列藍寶石鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗Barocko系列Sapphire Lace鑽石與藍寶石項鍊。

千黛亞的未來風戰士裝，為法國品牌Mugler 1995秋冬高級訂製服，Mugler以華麗、超現實、性感風格服裝聞名，此款正是集合3大特色的代表作，即使是已有29年歷史的古董衣，今日看來依然相當時髦，讓千黛亞成功化身為性感女戰士，胸型與臀型全都露，她同時搭配代言品牌寶格麗（BULGARI）Barocko系列Sapphire Lace鑽石與藍寶石項鍊，閃爆全場。

▲千黛亞所穿的29年歷史Mugler戰士裝背後也有看頭。（圖／路透社）

卸下盔甲，風格百變的千黛亞搖身一變成為優雅淑女，她同樣選穿Mugler，但是線條極簡的黑禮服，她配上寶格麗Heritage典藏系列鑽石耳環與重量級的祖母綠鑽戒，立刻彰顯巨星氣勢，堪稱她近期最低調的裝扮了。

▲千黛亞換上Mugler黑色禮服搭配寶格麗祖母綠戒指與鑽石耳環，展現優雅風格。（圖／路透社）