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星巴克初春飲「蜜桃百香抹茶那堤」漸層美翻　連外帶杯也好粉嫩

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記者蔡惠如／綜合報導

初春來臨，星巴克也換上粉嫩心情，推出專屬春天的季節飲品，以綠葉嫩芽的新鮮氣息為靈感，推出「蜜桃百香抹茶那堤」，層層的不同風味就如外觀一樣豐富搶眼，上面再撒上蔓越莓碎粒，像是百花盛開的風情，除此之外還有蜜桃星冰樂，讓你打從心底愉快起來。

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

▲星巴克蜜桃百香奶霜星冰樂（左），售價150元起；蜜桃百香抹茶那堤（右），售價145元起。（圖／各業者提供）

星巴克針對春天，在2／22起於門市推出季節新飲「蜜桃百香抹茶那堤」，使用草莓果醬與蜜桃百香風味醬，搭配醇濃抹茶，上方則有有如雲朵般的冰奶泡，最後再灑上蔓越莓卡士達風味碎粒點綴，層層疊加光用看的就好美。而同期也推出「蜜桃百香奶霜星冰樂」，草莓果粒混合草莓醬，加上蜜桃百香風味醬帶來的清新柑橘風味，上層則淋上鮮奶油與蔓越莓卡士達風味碎粒，呈現出獨特美好的春季風味。 

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

▲冰經典紅茶葛粉燕麥那堤（左），售價145元起；醇濃抹茶燕麥那堤（右），售價155元起。

而「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」也再度回歸，香氣濃郁的紅茶那堤結合燕麥奶，搭配黑糖葛粉的Q彈口感，受到不少星迷喜愛，另暢銷品項之一、也是抹茶愛好者心中的經典飲品「醇濃抹茶燕麥那堤」也來了，日本抹茶加入燕麥奶與原味糖漿，呈現抹茶的醇香與柔和平衡的風味，以上兩款於2／16開賣。

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

為迎接春季，星巴克也讓門市充滿春季櫻花紛飛的氛圍，將外帶杯款打造櫻花結合綠意盎然的設計，2／22起點購大杯以上冰熱飲品，便使用限定春季外帶杯款，讓外帶杯也可讓顧客感受到滿滿春季櫻花氛圍。

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

此外熟悉星巴克的消費者，自然不會錯過每年的櫻花粉系列商品，本次以靜謐夢幻的歐式花園、盛開的櫻花和自然之美為主要啟發，將簡約實用的杯款、咖啡調理器具及提袋包款類等生活用品，換上輕柔浪漫粉及多采綻放的櫻花花瓣設計，點綴春天色彩，讓使用者將春華璀璨的櫻花氛圍放在手裡，無須言語就能表現浪漫氣息。

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

▲Decole 香氛小幫手 茶道花貓，售價370元。

另2／22也是日本的貓之日，台隆手創館也針對貓咪推出相關應景產品，包括居家與辦公室小物，像是日本人氣IP吉伊卡哇化妝棉，獨特的卡通造型與不規則菱角，就算是局部上妝也適用、Decole手工小巧精緻的茶道花貓款香氛，眼睛跟氣息都充滿療癒風、還有貓咪造型入浴球，玫瑰、迷迭香、洋甘菊三款加分泡澡時光。

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

▲喵喵靠過來！貓咪造型入浴球，售價190元，特價149元。

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

▲吉伊卡哇&小八貓化妝棉，售價350元，特價290元。

關鍵字：

星巴克, 春季新飲, 蜜桃百香抹茶那堤, 星巴克外帶杯, 星巴克限時優惠

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