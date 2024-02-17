Jennie、《繁花》辛芷蕾都有鯰魚相！被封高級臉範本　五官比例是關鍵

文／美人圈
韓國女團BLACKPINK的成員Jennie過去出席巴黎時尚周時，曾意外與近期飾演《繁花》至真園老闆「李李」而擁有高熱度的辛芷蕾同框，不僅出席同場香奈兒時裝秀、兩人相似的五官氣質還被網友討論撞臉了！
▲Jennie過去出席巴黎時尚周時撞臉一起出席的辛芷蕾。（圖／微博@辛芷蕾、IG@jennierubyjane，下同）
雖然兩人當天的穿著風格、妝容不同，但是細看一下兩人的五官、臉型真的「長得很像」，網友尤其覺得眼睛和嘴型非常相像、都有種莫名的高級時尚感，可以說是高級臉的代表！
之前的代言照中也可以看到兩人的五官很相似，雖然說年紀上辛芷蕾多了一種成熟的韻味、而Jennie則帶點少女感，但是兩人都有著被稱為「鯰魚系」的高級臉，既有個性又自帶氣場！
這種「鯰魚系」長相指的就是眼距較寬、嘴唇厚的長相，多半會被認為有種高級感，有種以前貓系、厭世臉的感覺！
▲辛芷蕾與Jennie都有著「鯰魚相」的高級臉。（圖／微博@辛芷蕾、HERA）
下面一起看一下整形醫師認為的「高級臉」臉型有哪些標準？
#眼距較寬、三白眼
五官有一定的比例，我們都看過那種眼睛太大、反而顯得五官比例奇怪的例子，這邊的眼距寬也是這樣，眼距窄容易給人一種太銳利、眼睛過於突出整個臉部，相較之下眼距較寬更有種氣場感，也可以弱化臉寬的缺點。
三白眼：厭世臉的高級長相
之前流行過的厭世臉中很重要的精華就是三白眼，也就是瞳孔稍微往上的眼型，要注意的是也不是完全上吊，就是剛剛好給人一種不屑、微微翻白眼鄙視的感覺，這才是自帶氣場的範本！
三白眼在Jennie身上更明顯，可以看到她的瞳孔明顯比較往上偏，以至於瞳孔跟眼眶下緣可以看到一點點眼白，這也是Jennie的照片常常有種空靈、厭世的高級氛圍！但是先提醒你，在路上亂用三白眼小心被誤會要去討債，只能說還是跟自身自信與氣場相符比較重要。
繼續看整形醫生「高級臉」臉型標準
#臉型有稜角、但順暢
很多人都追求的鵝蛋臉，精緻是精緻、但就是少了氣場，整形醫師大多也認為有一點點下顎角的臉型才是標準的美女相，在高級臉身上甚至要有點稜角但又不失順暢，像辛芷蕾精緻的顴骨、下顎線條貼骨、不過分澎潤相當大氣，就是高級臉範本，每一次拍時尚大片都讓人驚豔！ 臉型細部分析：中庭較長、臉型窄 所謂三庭是臉長的劃分，上庭是指額頭髮際線到眉毛的間距、中庭則是眉毛到鼻尖的間距、下庭是鼻尖到下巴的間距，比例為1：1：1的話是最標準的長相，但是近年來很多整形醫生也說2：3：2是更黃金比例、標準的女神臉！另外臉的寬度比起長度更是決定上鏡的關鍵！ #標誌性五官重點 如果五官中較突出的點落在眼睛，很容易給人一種少女甜美感，但是辛芷蕾跟Jennie的眼型不但偏細長的貓眼、五官重點也剛好落在飽滿的唇形，不管是畫上紅唇或是裸唇，偏厚的唇形都自帶氣場，非常高級大氣！ 延伸閱讀 8位擁有「高級臉」的韓星！金高銀、秋瓷炫演窮人好違和？李敏鎬、車銀優根本自帶光環 韓國整形醫生分析「高級臉」特徵！金泰梨、宋慧喬臉型是重點，眉眼特徵高級又精緻 Jennie、舒淇、章子怡都是高級臉！彩妝師分析「高級臉」輪廓特徵，有「眼白」才是王道 ※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
很多人都追求的鵝蛋臉，精緻是精緻、但就是少了氣場，整形醫師大多也認為有一點點下顎角的臉型才是標準的美女相，在高級臉身上甚至要有點稜角但又不失順暢，像辛芷蕾精緻的顴骨、下顎線條貼骨、不過分澎潤相當大氣，就是高級臉範本，每一次拍時尚大片都讓人驚豔！
臉型細部分析：中庭較長、臉型窄
所謂三庭是臉長的劃分，上庭是指額頭髮際線到眉毛的間距、中庭則是眉毛到鼻尖的間距、下庭是鼻尖到下巴的間距，比例為1：1：1的話是最標準的長相，但是近年來很多整形醫生也說2：3：2是更黃金比例、標準的女神臉！另外臉的寬度比起長度更是決定上鏡的關鍵！
#標誌性五官重點
如果五官中較突出的點落在眼睛，很容易給人一種少女甜美感，但是辛芷蕾跟Jennie的眼型不但偏細長的貓眼、五官重點也剛好落在飽滿的唇形，不管是畫上紅唇或是裸唇，偏厚的唇形都自帶氣場，非常高級大氣！
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