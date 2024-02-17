Jennie、《繁花》辛芷蕾都有鯰魚相！被封高級臉範本　五官比例是關鍵

文／美人圈

韓國女團BLACKPINK的成員Jennie過去出席巴黎時尚周時，曾意外與近期飾演《繁花》至真園老闆「李李」而擁有高熱度的辛芷蕾同框，不僅出席同場香奈兒時裝秀、兩人相似的五官氣質還被網友討論撞臉了！

▲Jennie過去出席巴黎時尚周時撞臉一起出席的辛芷蕾。（圖／微博@辛芷蕾、IG@jennierubyjane，下同）

雖然兩人當天的穿著風格、妝容不同，但是細看一下兩人的五官、臉型真的「長得很像」，網友尤其覺得眼睛和嘴型非常相像、都有種莫名的高級時尚感，可以說是高級臉的代表！

之前的代言照中也可以看到兩人的五官很相似，雖然說年紀上辛芷蕾多了一種成熟的韻味、而Jennie則帶點少女感，但是兩人都有著被稱為「鯰魚系」的高級臉，既有個性又自帶氣場！

這種「鯰魚系」長相指的就是眼距較寬、嘴唇厚的長相，多半會被認為有種高級感，有種以前貓系、厭世臉的感覺！

▲辛芷蕾與Jennie都有著「鯰魚相」的高級臉。（圖／微博@辛芷蕾、HERA）

下面一起看一下整形醫師認為的「高級臉」臉型有哪些標準？

#眼距較寬、三白眼

五官有一定的比例，我們都看過那種眼睛太大、反而顯得五官比例奇怪的例子，這邊的眼距寬也是這樣，眼距窄容易給人一種太銳利、眼睛過於突出整個臉部，相較之下眼距較寬更有種氣場感，也可以弱化臉寬的缺點。

三白眼：厭世臉的高級長相

之前流行過的厭世臉中很重要的精華就是三白眼，也就是瞳孔稍微往上的眼型，要注意的是也不是完全上吊，就是剛剛好給人一種不屑、微微翻白眼鄙視的感覺，這才是自帶氣場的範本！​​​​​​

三白眼在Jennie身上更明顯，可以看到她的瞳孔明顯比較往上偏，以至於瞳孔跟眼眶下緣可以看到一點點眼白，這也是Jennie的照片常常有種空靈、厭世的高級氛圍！但是先提醒你，在路上亂用三白眼小心被誤會要去討債，只能說還是跟自身自信與氣場相符比較重要。

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#臉型有稜角、但順暢