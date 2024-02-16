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皮膚科醫師教「超便宜美白法」3秘訣！讓你從頭到腳亮起來

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▲▼皮膚科醫師教3招省錢美白秘訣 。（圖／翻攝小紅書、IG，品牌提供）

▲皮膚科醫師教3招省錢美白秘訣，從臉部肌膚到全身都能簡單亮起來。（圖／翻攝IG@ laneige_kr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝小紅書

冬季日照時間變短，可說是最佳美白養膚時機，但想要擁有透亮白淨肌膚，一定要花大錢買各種高價美白精華、美白身體乳嗎？韓國皮膚科美女醫師李藝恩分享3招大多數人都不知道的「省錢美白秘訣」，教你花少少的錢就能讓臉部和全身肌膚輕鬆快速變白變亮。

▲▼皮膚科醫師教3招省錢美白秘訣 。（圖／翻攝小紅書、IG，品牌提供）

＃臉部肌膚美白

每天晚上堅持用左旋維他命C塗抹全臉，便宜又有效果，李醫師也提醒，塗抹時記得帶到脖子一起塗抹，避免臉部和頸部出現色差。

▲▼皮膚科醫師教3招省錢美白秘訣 。（圖／翻攝小紅書、IG，品牌提供）

＃美白關節暗沉處

將維A酸乳膏＋身體乳，以1：1比例混合，塗抹在暗沉關節處後，用保鮮膜封包敷上10分鐘再沖洗掉，就能輕鬆和暗沉關節說再見。

＃美白全身肌膚

將維生素C粉＋含酸類身體乳混合，每天在洗澡後塗抹全身，堅持做下去不僅能幫你提亮全身膚色，還能讓皮膚變得光滑。

李醫師表示堅持做幾個月，不論是天生肌膚就比較黃黑的人還是在夏季裡曬黑的人，都可以輕鬆逆襲，擁有細嫩亮白美肌。

【可搭配身體乳】

▲▼皮膚科醫師教3招省錢美白秘訣 。（圖／翻攝小紅書、IG，品牌提供）

▲VERSO N°10 煥采潤澤身體乳，300ml，NT$1,950。

可舒緩皮膚乾燥和刺激現象，滋養並改善暗沉肌膚，淡淡的柑橘香氣為全身性的養護帶來一絲愉悅。

▲▼皮膚科醫師教3招省錢美白秘訣 。（圖／翻攝小紅書、IG，品牌提供）

▲歐舒丹 草莓櫻花美體乳，250ml，NT$1,280。

蘊含5%乳油木果油及維他命E，能有效滋養和保護肌膚，搭配揉合柑橘、櫻花和草莓的夢幻清甜果香調，養膚同時穿上甜蜜香氣。

▲▼皮膚科醫師教3招省錢美白秘訣 。（圖／翻攝小紅書、IG，品牌提供）

▲L:A BRUKET 307扁柏身體乳，240ml，NT$1,350。

L:A BRUKET限量扁柏身體系列，以乳香和癒創木為基調，營造柔軟包覆的圓潤感，滋養肌膚同時，以平靜的香氣為身心帶來靜謐時光。

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