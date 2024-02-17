林熙蕾同框鄔瑪舒曼力挺Tory Burch大秀！女神氣場爆發　自曝到紐約必做1事

▲林熙蕾年節期間特別飛到紐約出席Tory Burch大秀，同框好萊塢巨星鄔瑪舒曼留下女神級合影。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

已許久未有戲劇作品的女星林熙蕾，近來陸續以影集《此時此刻》、王家衛首部電視劇《繁花》等新作重返螢幕前，讓人驚喜不已，也讓人驚嘆48歲的她女神魅力依舊。而近日她更在農曆新年期間飛往紐約，出席Tory Burch 2024秋冬系列大秀，還與好萊塢巨星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）同框合影，時尚氣場完全不輸！她也抽空接受《ET FASHION》訪問，不僅分享本季最愛單品，更透露每次到紐約必做的事。

於美國紐約公共圖書館登場的Tory Burch 2024秋冬大秀，現場眾星雲集，像是以電影《追殺比爾》系列廣為人知的鄔瑪舒曼，身著半高領毛衣、斜紋長褲外搭緞面外套打造亮眼焦點，再搭配Deville包款，簡單俐落又優雅大氣；包含匈牙利名模芭芭拉帕爾文 (Barbara Sprouse)、英國名主持人既模特艾里珊鍾 (Alexa Chung)也都出席站台Tory Burch大秀。

而林熙蕾則是穿著Tory Burch 2024春夏系列的印花棉麻大衣演繹復古風格，內裏搭配尼龍Polo上衣與褶邊針織長褲，手提Lee Radziwill迷你雙層包款，並以銀色耳環與手鐲裝飾亮點，打造高貴雅緻又知性幹練的時尚氣質。

看完本季大秀後，她也分享自己最喜歡秀上有套穿著牛仔夾克的look，「那就是我平常會穿的衣服！」而且不論是正式或想要casual一點都很能搭。她也很推薦自己手上提的Lee Radziwill迷你雙層包，她大贊「很可愛，而且它該放的東西都放得下。」而在美國長大的她，這次來到紐約看秀就像回鄉一樣很熟悉又自在，她也透露每次來到紐約一定要做的事，如果時間比較充裕，她會去看百老匯秀，但如果時間比較不夠，也一定會去買貝果。

Tory Burch 2024秋冬系列特別選在美國紐約公共圖書館揭幕，以充滿歷史感的懷舊氛圍，襯托出一套套的精緻日常造型。本季從設計包款的視角審視服飾系列的製作，將常見於包款結構的設計風格，放大到全系列中，像是接縫處採用毛邊剪裁、熱封和黏合處理，增添質感層次，並繼續探索份量與廓形，包含銳利的邊角、獨特的材質與高科技運動風細節等。

像是方形半身裙和精準剪裁的西裝外套與柔美的連身裙形成鮮明對比，又或是連身裙和半身裙借鑒燈罩的幾何美感，煥新演繹柔軟廓形。而包含連帽衫、褲裝、夾克、風衣等大眾熟悉的日常單品，則以材質、比例和技術重塑，打造出全新風貌，像是點綴手繪亮片的透明半身裙和飾有褶襇的針織網眼連身裙，或是襯裙的蕾絲飾邊以紙製人造皮革壓印而成。

本季的包款與鞋履配片等同樣話題十足，上一季推出後大受歡迎的Fleming晚宴包也換上全新材質重磅回歸，以3D列印人造醋酸製成；而標誌性的Lee Radziwill系列也增加了一款托特購物袋和郵差包，呈現繽紛配色與多種飾面；新款穿孔高跟鞋則是採用自然的曲線和具有雕塑感的銀色「趾環」。