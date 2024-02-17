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「甜茶」被卡地亞捧掌心　打造獨一無二《沙丘》項鍊添帥度

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▲▼甜茶 。（圖／美聯社）

▲提摩西夏勒梅（左）與千黛亞出席新片《沙丘：第二部》英國首映會，造型都很有看頭。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

主演《沙丘：第二部》「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與千黛亞（Zendaya）近日展開緊湊的宣傳行程，兩位時尚圈寵兒每套造型都深受矚目，人氣很旺的提摩西夏勒梅親自示範正裝之外的時髦穿搭，出動魚鱗裝、金屬光澤褲等，所戴的項鍊更是大有來頭，為卡地亞（Cartier）為他打造、以電影《沙丘》為靈感的獨一無二項鍊，透過900 多顆彩色寶石交織成電影意象。

▲▼甜茶 。（圖／美聯社）

▲提摩西夏勒梅佩戴卡地亞以電影《沙丘》為靈感所打造的獨一無二項鍊。（圖／美聯社）

提摩西夏勒梅是被卡地亞捧在掌心的品牌大使，去年底他主演的電影《旺卡Wonka》上映，卡地亞特別為他創作呼應電影的糖果項鍊。此次宣傳新片《沙丘：第二部》，又以電影為靈感為設計項鍊，鑲嵌900多顆彩色寶石展現《沙丘》美學，當中橙色鑽石讓人聯想到沙漠與陽光，藍寶石像綠洲及弗雷曼人洞悉的銳利藍眼睛，而黑色縞瑪瑙象徵沙漠深處的秘密，尖晶石與倒置鑽石則有如尖峰險越的場景。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞為提摩西夏勒梅創作的項鍊鑲嵌900多顆彩色寶石，交織成電影《沙丘》意象。（圖／卡地亞提供）

卡地亞別出心裁的設計讓提摩西夏勒梅愛不釋手，佩服品牌以獨特視角詮釋沙漠與沙丘的嚴峻之美，成為他出席倫敦首映會的亮眼配飾，而他所穿的服裝也很有看頭，身穿金屬光澤的褲子恰好與千黛亞的戰士裝相呼應，另一套造型則換上猶如布滿魚鱗的羊毛針織搭皮褲，搶眼之作出自BOTTEGA VENETA。

▲▼甜茶 。（圖／美聯社）

▲提摩西夏勒梅宣傳新片時穿Bottega Veneta魚鱗毛衣配皮褲，相當吸睛。（圖／美聯社）

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關鍵字：

甜茶, 提摩西夏勒梅, Bottega Veneta, Cartier, 卡地亞

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