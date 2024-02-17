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Rosé生日造型鬆弛感藏不住！素顏搭「3配件」一秒變高級

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實習記者施至真／綜合報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé日前迎來27歲生日，並在IG曬出大量慶生美照，Rosé的穿搭不似往常刻意打扮，反而穿上隨興寬鬆的衛衣，搭上鴨舌帽、眼鏡、墨鏡等配件，慵懶鬆弛感造型卻十分高級，也讓粉絲直呼「最佳素顏造型！」、「Rosé戴眼鏡還這麼有魅力」。

Rosé在2月11日迎來27歲生日，儘管穿著十分輕鬆，穿搭中卻充滿巧思，上身以R13的OVERSIZE衛衣、手戴皮製手套，搭上RIMOWA鴨舌帽和YSL眼鏡，一身黑色穿搭，即使素顏卻充滿高級感，簡單卻不簡單，也因此有了「Rosé高級黑」的代名詞！


另一組照片，Rosé仍以全黑穿搭出鏡，背心削肩設計大方展現直角肩，搭上招牌編髮造型，並戴上Oliver Peoples墨鏡，完美詮釋她獨有的暗黑性感魅力，也讓整體穿搭更有現代感，儘管全身黑也不會給人過於沉重、沒精神的感覺。

▲BLACKPINK Rose生日造型。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Rose戴上Oliver Peoples墨鏡，為穿搭增加亮點。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie、Oliver Peoples官網）

Rosé經常在穿搭中加入不同帽款、墨鏡元素，即使只是簡單配件，都能提亮全黑造型，不僅穿搭增加畫龍點睛的亮點，即使在素顏狀態下出門，都能成為全場焦點。

此外，Rosé不僅發佈多組慶生美照，也在IG廣播專區向粉絲們表示感謝「非常感謝大家的生日祝福，我好愛你們。」並甜蜜開嗓，送上自己創作並尚未公佈的新歌《Vampirehollie》，長達25秒的音源，也讓粉絲們敲碗期待歌曲正式上架。

▲BLACKPINK Rose生日造型。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Rose在IG廣播專區向粉絲們表示感謝。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

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關鍵字：

BLACKPINK, Rosé, 穿搭, 生日穿搭, 鬆弛感, 素顏穿搭

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