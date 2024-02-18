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朴信惠《低谷醫生》療癒10金句：今天要好好的，才能幫助明天的自己

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實習記者施至真／綜合報導

Netflix韓劇《低谷醫生》由朴信惠與朴炯植主演，劇中朴信惠飾演的學霸「南荷娜」，從小到大只顧讀書，完全不懂如何享受生活，而朴炯植飾演的「余正宇」，是個外人眼中的人生勝利組，卻意外捲入醫療糾紛，儘管兩人各自陷入人生低谷，卻意外重逢並成為提點對方的明燈，以下10句療癒金句，句句都能品出人生旅途的酸甜苦辣！

▲低谷醫生金句。（圖／翻攝IG@jtbcdrama）

▲朴信惠與朴炯植兩人再度飾演高中生，並在人生低谷重新相遇。（圖／翻攝IG@jtbcdrama，下同）

＃我為什麼過得這麼傻？你是認真過生活，我是活得像個白痴，你是全力以赴過生活，我是無所謂地全力以赴，結果倒下了……

＃別加油，就躺著吧！既然我們都倒下了，那就休息一下吧。

▲低谷醫生金句。（圖／翻攝IG@jtbcdrama）

＃憂鬱症的生理症狀有失眠、食慾變化、消化不良，還會頭痛，也會像你感到胸口鬱悶和揪緊。目前最好的處方就是休息，這不是一種選擇，而是必須。

＃我是會把最想吃的東西，留到最後的人，所以我把幸福也留到後頭，我想說當上教授之後，好吃的東西會更好吃，去國外旅遊會更好玩，我把一切都延後，只埋頭於工作，可是拚命工作得到的卻是憂鬱症。

＃每個人的生活都有些許不幸的地方，不是只有我，所以我要再振作起來！

▲低谷醫生金句。（圖／翻攝IG@jtbcdrama）

＃人在向他人尋求意見的時候，其實都已經做好決定了。

＃你好像對自己太嚴苛了，不要在意別人的眼光，先照顧自己吧，今天的你要好好的，才能幫助明天的自己。

＃你有沒有意識到自己累了？我們都會有情緒耗竭的時候，你不用想得太嚴重，這只是你過於勉強，累了也不休息，才會造成的心病。

▲低谷醫生金句。（圖／翻攝IG@jtbcdrama）

＃有時候我想從此為自己而活，有時候又會想說這樣有什麼用，然後有時候我想要再次開始工作，也有的時候，想要一直以什麼都不是的狀態活著。

＃比起優秀的女兒，我更喜歡健康的女兒，不管怎麼樣，媽媽都愛你。

▲低谷醫生金句。（圖／翻攝IG@jtbcdrama）

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關鍵字：

低谷醫生, 朴信惠, 朴炯植, 金句

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